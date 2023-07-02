Что положить в аптечку путешественника

Отпускной сезон в самом разгаре. Хочется как следует отдохнуть и набраться сил, а не лежать с инфекцией или залечивать последствия неудачного похода в горы. "Рамблер" собрал чек-лист из медикаментов, которые должны составлять аптечку любого путешественника. Потому что от чрезвычайной ситуации никто не застрахован.

Да, готовым ко всему быть невозможно, но можно снизить вероятность того, что вы даже первично не можете оказать себе помощь. Вот небольшой список для аптечки путешественника:

1. От болей общего характера обезболивающие и жаропонижающие: Ибупрофен, Парацетамол;

для снятия спазма: Дротаверин, Ношпа.

2. При простуде сосудосуживающие: Полидекса, Нафазолин;

от боли в горле: Цетилпиридиния хлорид, Оки, Антиангин;

снизить общие симптомы поможет ТераФлю или Максиколд.

3. При расстройствах желудка сорбенты: Полисорб или уголь активированный, Энтеросгель;

противомикробные и противодиарейные: Нифуроксазид, Альгисорб, Пектовит;

слабительные: МукоФальк, Фитомуцил.

4. От аллергии и укусов Лоратадин, Цетиризин, Эбастин, Эриус, Зодак спасут от аллергии.

Смягчить последствия укусов насекомых поможет Диметинден или Дифенгидрамин.

5. От солнечных ожогов Пантенол, Бепантен, Спасатель.

6. При порезах и синяках Хлоргексидин для обработки раны, пластыри, вата и бинт.

Мазь с диклофенаком в составе поможет избавиться от синяков.

7. При бессонице Если вам предстоит долгий перелет со сменой часовых поясов, помогут средства Мелаксен, Соннова с мелатонином.