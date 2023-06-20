В список запрещённых за рулём препаратов включат популярное лекарство

«Фонтанка»: в список запрещённых за рулём препаратов включат популярное средство от диареи. Власти задумались о наказании для водителей за так называемое лекарственное опьянение. Загвоздка в том, что его могут вызывать даже самые обидные препараты, которые можно свободно купить в аптеке. За какие таблетки можно будет лишиться прав, рассказали наркологи.

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Как собираются наказывать водителей за приём лекарств

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Сегодня в российском законодательстве не предусмотрено наказания для людей, которые сели за руль в состоянии опьянения, вызванном не алкоголем, наркотиками или психотропными препаратами. Однако Верховный суд разъяснил, что пьяным за рулём не место и не суть важно, что именно вызвало у водителя такое состояние.

Поэтому власти собираются внести поправки в КоАП, которые будут устанавливать наказание за приём определённых лекарств. Речь идёт о препаратах, которые не считаются наркотическими, но при этом ухудшают реакции человека.

Наказывать за это будут так же, как сегодня наказывают водителей, попавшихся за рулём пьяными или под действием наркотиков. То есть либо штрафом 30 000 рублей, либо лишением прав на срок до двух лет.

Какие лекарства нельзя будет за рулём

Перечень препаратов, вызывающих лекарственное опьянение и, соответственно, запрещённых для водителей, будет утверждать правительство. Туда, скорее всего, попадут обезболивающие, снотворные и седативные средства, а также противоэпилептические лекарства. Но не только они.

В Городской наркологической больнице Петербурга «Фонтанке» рассказали, какие препараты ухудшают реакцию и могут быть запрещены:

Нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты. Все они обладают седативным эффектом разной степени выраженности, удлиняют время реакции, снижают внимание. Седативный эффект, к примеру, есть у «Феназепама», «Амитриптилина», «Неулептила». А вдобавок — тремор, беспокойство, обмороки и галлюцинации.

Препараты от головной боли «Седальгин-НЕО» или «Пенталгин-Н». От похожих препаратов без приставки их отличает то, что к основному действующему веществу в них добавлен фенобарбитал, оборот которого уже ограничен. А в «Пенталгине-Н» есть ещё и давно запрещённый кодеин.

Средство от диареи «Лоперамид» и его торговые наименования — «Имодиум», «Лопедиум», «Диара» и другие. Всё потому, что в побочках у него указаны сонливость или бессонница и головокружение, а при передозировке возможны ступор и нарушение координации.

Почти все препараты против аллергии, даже современные, дают эффект сонливости.

«Атаракс» и другие противотревожные препараты. Они тоже могут тормозить реакцию.

Как не лишиться прав из-за лекарств?

Вне зависимости от того, каким получится итоговый перечень запрещённых водителям лекарств, прежде чем садиться за руль, нужно внимательно читать инструкцию к любому препарату, который вы собираетесь принимать, посоветовал и.о. завотделением медицинского освидетельствования на состояние опьянения, врач психиатр-нарколог Городской наркологической больницы Владислав Святенко.

Причём не ограничиваться только поиском строчки про «влияние на способность управлять транспортными средствами». Нужно внимательно изучить разделы про побочные эффекты и действующие вещества.

Клинический фармаколог Дмитрий Молоковский считает, что производителей лекарств из будущего запретного списка тоже нужно обязать содействовать водителям. Например, они могут указывать конкретное время, в течение которого нельзя садиться за руль после последнего приёма препарата.