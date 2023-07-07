Самые частые причины одышки

Одышка – неприятное явление, которое может беспокоить человека вне зависимости от возраста. Виной тому могут оказаться сразу несколько различных причин – от неправильного образа жизни и вредных привычек, до лишнего веса или других проблем внутри организма.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие проблемы со здоровьем чаще всего приводят к появлению одышки и что с этим можно сделать.

Одна из самы частых и основных причин появления одышки — прогрессирование сердечной недостаточности. Обычно одышка в таких случаях начинает проявляться после физической активности, а затем это начинает происходить уже и в состоянии покоя.

Второй вариант, почему человек может столкнуться с таким симптомом — возникновение бронхолегочной обструкции. Она может появиться на фоне аллергии или на фоне острой респираторной вирусной инфекции, например.

Также существует еще и такая разновидность одышки – функциональная. Она происходит, когда мы резко проводим какую-либо тренировку, наращиваем в определенный момент физическую активность, чтобы насытить кровь кислородом. В этот момент включаются звуки ускоренного дыхания, идет более быстрый процесс газообмена, и на фоне физической нагрузки появляется одышка. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург