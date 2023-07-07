Самые частые причины одышки
Одышка – неприятное явление, которое может беспокоить человека вне зависимости от возраста. Виной тому могут оказаться сразу несколько различных причин – от неправильного образа жизни и вредных привычек, до лишнего веса или других проблем внутри организма.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие проблемы со здоровьем чаще всего приводят к появлению одышки и что с этим можно сделать.
Одна из самы частых и основных причин появления одышки — прогрессирование сердечной недостаточности. Обычно одышка в таких случаях начинает проявляться после физической активности, а затем это начинает происходить уже и в состоянии покоя.
Второй вариант, почему человек может столкнуться с таким симптомом — возникновение бронхолегочной обструкции. Она может появиться на фоне аллергии или на фоне острой респираторной вирусной инфекции, например.
Также существует еще и такая разновидность одышки – функциональная. Она происходит, когда мы резко проводим какую-либо тренировку, наращиваем в определенный момент физическую активность, чтобы насытить кровь кислородом. В этот момент включаются звуки ускоренного дыхания, идет более быстрый процесс газообмена, и на фоне физической нагрузки появляется одышка.Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург
Опасная ситуация происходит, когда у здорового человека ни с того ни с сего возникает одышка – это может случиться на фоне инфаркта миокарда или тромбоэмболии легочной артерии. В таком случае необходимо особо пристальное внимание к своему самочувствию и другим симптомам – может понадобиться срочная медицинская помощь.