4 животных, которые помогают людям лечиться

Всегда приятно провести время с любимым питомцем. Четвероногие друзья готовы отвлечь своих хозяев от тревожных мыслей, снять усталость и зарядить энергией. У такого вида взаимодействия даже есть название в медицине — пет-терапия.

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Подробнее о том, какие животные обычно помогают людям в лечении, — в материале "Рамблера".

Собаки

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Чаще всего помощниками во время лечения становятся именно собаки. Они помогают почувствовать себя защищенными и стать более энергичными. Исследование BMC Psychiatry показало, что канистерапия оказала положительное влияние на людей с деменцией и болезнью Альцгеймера. Все участники эксперимента после взаимодействия с псами стали более социальными. У них также наблюдалось уменьшение нервно-психических симптомов.

Коты

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Многие думают, что кошки не могут утешать людей так же, как собаки. Несмотря на то, что котов считают более эгоистичными животными, специалисты уверены, что усатые способны оказать отличную эмоциональную поддержку. Взаимодействие с котами действует на психику людей успокаивающе, а их мурлыканье расслабляет. Кроме того, исследователи выяснили, что присутствие кота в доме положительно сказывается на состоянии владельца. А поглаживание животного и вовсе помогает вырабатывать окситоцин — гормон радости.

Лошади

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Психотерапия с участием лошадей часто используется для того, чтобы помочь обрести баланс, улучшить самочувствие, поднять самооценку. При этом необязательно ездить верхом. Чтобы поправить здоровье, люди могут и просто ухаживать за лошадьми.

Кролики

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