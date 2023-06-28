5 вещей, которые вы унаследовали генетически

Мы способы унаследовать от родителей не только цвет глаз или заболевание. Иногда это могут быть даже фобии и реакции на еду.

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Подробнее о том, на что влияют унаследованные вами гены, — в материале «Рамблера».

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Бессонница

Исследование Уорикского университета показало, что бессонница передается по наследству — исключительно по материнской линии. Дети, чьи матери страдают бессонницей, спят не так долго и не так крепко. При этом проблемы со сном у отца никак не влияют на будущие поколения. Наследственность является комбинацией генетики и окружающей среды. Согласно исследованию, матери проводят с детьми больше времени, чем отцы, а потому детям проще перенять именно ее привычки.

Боязнь стоматолога

Научно доказано, что отцы способы передать страх стоматолога своим детям. Это обнаружили в исследовании 2012 года, которое было опубликовано в International Journal of Paediatric Dentistry. Все дело в том, что дети чаще копируют эмоциональные сигналы своих отцов, а не матерей. В том числе в те моменты, когда дело доходит до стоматолога. Поэтому если отец боится идти к стоматологу, то его ребенок, скорее всего, будет испытывать то же самое чувство.

Терпимость к боли

Боль сложно измерить. То, что заставляет плакать одного человека, может быть едва ощутимым для другого. Согласно исследованию, которое было представлено на ежегодном собрании Американской ассоциации неврологии в 2014 году, эта разница обусловлена генетически. В своем исследовании ученые выделили четыре конкретных гена, которые влияют на различия в восприятии боли.

Реакция на кофеин

Некоторые люди не могут начинать свой день без чашки кофе, а другие считают, что этот напиток делает их нервными и тревожными. Согласно исследованию из научного журнала Psychopharmacology, генетика способна на 50% определить вашу переносимость кофеина. Именно то, как ваш мозг обрабатывает аденозин и дофамин, покажет, будете ли вы испытывать неприятные последствия после нескольких чашек.

Скорость старения