$83.65-0.3191.63+0.67

Нужно ли делать генетические тесты при планировании беременности

Рождение ребенка с патологиями — это испытание для каждой семейной пары. Однако в большинстве случаев вероятность развития болезни можо предвидеть, сдав генетический тест. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Нужно ли делать генетические тесты при планировании беременности
© unsplash

Дети с генетическими отклонениями иногда появляются даже у здоровых родителей, ведущих правильный образ жизни. Но в некоторых ситуациях вероятность такого развития событий увеличивается:

Видео дня
  • при возрасте матери более 35 лет, а отца — более 40 лет
  • при близкородственной связи потенциальных родителей
  • при наличии в семье ребенка с генетической патологией
  • при наличии у родителей (хотя бы одного из них) диагностированной генетической патологии или подозрения на нее
  • если у женщины в анамнезе есть случаи выкидыша или мертворождения
  • если родители (хотя бы один из них) подвергался агрессивному влиянию опасных факторов (химикатов, радиации)
  • если зачатие происходит на фоне потребления медикаментов, несовместимых с беременностью

Рассказываем все о первой неделе беременности

По данным ученых Перинатальной службы Британской Колумбии, показатель точности генетического скрининга достигает 99,9%.

Однако если тест на заболевание окажется положительным, все еще существует вероятность того, что родится здоровый ребенок.

Однако врачи все равно советуют прислушиваться к генетикам и учитывать те рекомендации, которые они дают. На приеме врач соберет полный анамнез и вашу историю семьи, затем пара отправляется к другим специалистам (терапевту, эндокринологу, невропатологу) и сдает анализы. На третьем этапе каждый из партнеров сдает генетические исследования.

  • хромосомное исследование (кариотипирование) позволит обнаружить наличие мутаций хромосом, которые могут вызвать аномалий у ребенка.
  • исследование генетической совместимости чаще всего проводят, если в истории пары случались выкидыши и замершие беременности
  • исследование ДНК также покажет вероятность отклоненний

Да, медицина не способна исправить мутации у родителей, но их выявление позволяет снизить вероятность рождения ребенка с отклонениями.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители