Симптомы и способы лечения скарлатины

Скарлатина является преимущественно детской болезнью. Это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением верхних дыхательных путей, которое сопровождается симптомами интоксикации, сыпью и изменением цвета языка.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие симптомы свидетельствуют о заражении скарлатиной и как проходит лечение этого заболевания.

Скарлатина – это острое инфекционное заболевание, которому чаще всего подвержены дети. В первую очередь инфекция поражает ротоглотку и небные миндалины. Симптомы схожи с клиническими проявлениями ангины. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Один из характерных для данного заболевания признаков, который помогает с точностью отличить скарлатину от других болезней – появление мелкой сыпи на коже. А ближе к выздоровлению начинает происходит шелушение кожи.

Также стоит отметить, что при скарлатине меняет цвет язык ребенка – он становится ярко-розовым или малиновым.

Клинические проявления у детей связаны с резким повышением температуры, слабостью, отсутствием аппетита, общим недомоганием. У маленьких детей на фоне слишком высокой температуры могут быть судорожные приступы. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Если у человека диагностирована скарлатина, ситуация требует изоляции больного и введения карантина по причине высокой контагиозности этой инфекции.

Учитывая, что данное заболевание вызывает бактерия, основные действия по профилактике направлены на соблюдение личной гигиены, проветривание помещений, санацию ротоглотки (чистка зубов, санация миндалин при хронических ангинах). Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург