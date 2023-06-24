Какие лекарственные травы снимают усталость

Когда мы пытаемся снять усталость и повысить энергию, то первым делом думаем о кофе и энергетических напитках. При более тяжелых случаях — о медикаментозной помощи. Однако обратите внимание на натуральный продукт.

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Лекарственные травы — хороший способ бороться с усталость. Но даже с ними нужно знать меру. На вопрос о том, какие лекарственные травы стоит принимать и могут ли они заменить витамины, «Рамблеру» ответила врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что перед покупкой лекарственных трав нужно определить причину снижения энергии. Только в этом случае можно будет понять, какие травы помогут повысить ее. По словам врача-диетолога, в таких ситуациях нужно действовать точечно.

Все дело в том, что нехватка энергии происходит по разным причинам: после болезни, из-за интеллектуальной нагрузки или стресса. В эти моменты принимать лекарственные травы можно, но лучше подумать о дозировке.

Пусть лекарственные травы и являются натуральным продуктом, не стоит обольщаться, что они смогут полностью решить проблему. Их действие во многом зависит от концентрации. Ведь если в лекарствах и хороших биологически активных добавках доза рассчитана, то в травах подобный расчет проводить сложнее. Елена Соломатина Врач-диетолог

Иногда лучше принимать травы из аптеки, в которых дозировка уже рассчитана. Каждая лекарственная трава помогает в решении разных проблем. Среди полезных — зверобой, рыжик, женьшень, ромашка, мята.

Есть травы, которые улучшают мозговое кровообращения, например зверобой. Есть травы, которые помогают эффективнее работать мозгу — рыжик. Есть штрафы-адаптогены, повышающие устойчивость к нагрузкам: женьшень. Кому-то помогают в успокоении ромашка или мята, хотя для некоторых людей они могут работать и как тонизирующие вещества. Елена Соломатина Врач-диетолог

Важно: заменять травы на витамины не стоит. Лучше употреблять их в комплексе, особенно после заболевания, стресса или во время них.