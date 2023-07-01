5 болезней, которые может провоцировать стресс

Хронический стресс влияет на появление новых болезней и усугубляет те проблемы со здоровьем, которые уже имеются.

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Подробнее о том, какие распространенные болезни стресс способен вызвать или ухудшить, — в материале «Рамблера».

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Ухудшение состояния на фоне ВИЧ

Стресс не может вызвать ВИЧ, потому что эта инфекция передается половым путем или через кровь. Однако он способен ухудшить состояние болеющего. Согласно исследованию в журнале Psychological Medicine, сильный стресс на 50% увеличивает шанс того, что ВИЧ начнет прогрессировать и перейдет в СПИД. Кроме того, стресс более чем в два раза повышает риск развития клинических состояний, которые связаны со СПИДом.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Исследования подтверждают, что стресс влияет на состояние пищеварительной системы. Если ваш организм постоянно находится в состоянии стресса, то вы с большей вероятностью подхватите синдром раздраженного кишечника или гастрит. Более того, постоянное напряжение приводит к частым запорам и диарее.

Хроническая боль

Некоторые хронические боли вроде мигрени могут появиться из-за того, что мышцы тела очень напряжены и зажаты. То же самое касается и проблем с поясницей. Более того, в медицинском исследовании было установлено, что хроническая боль и стресс вызывают схожие реакции в мозге, особенно в гиппокампе и миндалине.

Аутоиммунные заболевания

Стресс может усугубить огромное количество аутоиммунных заболеваний: рассеянный склероз, ревматоидный артрит, волчанку, псориатический артрит и псориаз. Шведское исследование в журнале JAMA выявило, что у пациентов со стрессовыми расстройствами гораздо чаще развивается аутоиммунное заболевание.

Сердечно-сосудистые заболевания

Согласно исследованию Американской психологической ассоциации, при стрессе у человека сильно учащается сердцебиение и сужаются кровеносные сосуды. Это происходит благодаря гормонам стресса — адреналину, норадреналину и кортизолу. Если организм пребывает в таком состоянии слишком долго, как это бывает при хроническом стрессе, сердце и сердечно-сосудистая система могут быть повреждены.