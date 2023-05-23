Психологические причины болезней: как иммунитет зависит от стресса

Наше тело все стерпит, все вынесет. Так мы обычно к нему относимся. Заставляем испытывать повышенные нагрузки и проверяем его на прочность. Помещаем его в невыносимую атмосферу и вынуждаем терпеть, не слышим его просьб и относимся к нему, как к подчиненному низшего звена.

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А потом удивляемся, куда делись силы и здоровье. О том, как из-за психологических причин у людей возникают болезни и в чем связь иммунитета и стресса, "Рамблеру" рассказала психолог Юлия Погребинская.

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По словам специалиста, чем больше мы экспериментируем со своим телом, тем более хрупким и менее выносливым оно становится. Естественным образом падает иммунитет и начинаются физические болезни. Эксперт отмечает: чем больше качественной заботы мы даем телу, тем приятнее себя ощущаем.

Существует три стадии взаимоотношений с телом.

1. Тело и я

На этом этапе тело воспринимается как отдельно существующий организм.

Человек не слышит его сигналов или игнорирует их. Воспринимая себя как хозяина, которому можно делать всё, что ему вздумается. А тело всё вытерпит, так как находится в положении подчинённого.

Юлия Погребинская Психолог, энергопрактик, совладелица центра Aurum, писательница.

2. Тело - это я

На этом этапе человек понимает, что «я» и тело являются одним целым. Поэтому между ними нет никакого «и». Больше не возникает фраз вроде «где-то внутри что-то болит», которые повествуют о чём-то, происходящим на чужой территории.

Связь между внутренним состоянием и телесными симптомами - не чудо, а закон. Реакция физического уровня на эмоциональный не является даже причинно-следственной связью. Всё происходит везде и сразу. Просто на физическом плане, в силу его особенностей, последствия происходят с некоторой задержкой.

Юлия Погребинская Психолог, энергопрактик, совладелица центра Aurum, писательница.

На этом этапе появляется новая степень ответственности перед собой.

3. Хозяин

На этом этапе начальник деспот превращается в добросовестного собственника.

Больше нет никого, кто должен как-то решить его проблемы. «Сделайте с этим что-нибудь» - законченный этап. На новой ступени человек становится тем, кто берет здоровье, внешний вид, количество сил и состояние тела в свои руки.



Специалисты существуют исключительно как подсказчики относительно того, в каком направлении двигаться. После получения необходимых инструментов, человек начинает самостоятельно их использовать.



На этом этапе смысл вредить себе полностью исчерпан. Ведь если нет никого и ничего, влияющего на тело извне, то качественная, единоличная забота о своём теле становится естественным образом жизни. Юлия Погребинская Психолог, энергопрактик, совладелица центра Aurum, писательница.