Как понять, что в организме появились паразиты

Паразиты способны попасть в организм человека разными путями, но чаще всего это происходит через употребление зараженной воды или пищи, а также через укусы насекомых или раны на теле.

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Паразиты могут серьезно отравить жизнь, потому лечение в таком случае просто необходимо и начинать его лучше своевременно.

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"Рамблер" поговорил с врачом-диетологом и узнал, как узнать, есть ли в вашем организме паразиты и вовремя заметить проблему.

Как утверждает Елена Соломатина, понять, что организм заражен паразитами, не всегда можно сразу.

Понятно, что бывают кожные проявления вроде зуда, либо визуально заметных паразитов в каловых массах. Но часто бывает, что воздействие паразитов на организм может мимикрировать под другие проблемы, и даже врачи не всегда могут поставить правильный диагноз.

Клинически бывает, что идет смазанная картина: нет энергии, нет желания что-либо делать. Но это может переходить и напротив в стадию суперактивности, повышенной раздражительности. Также возникает частый или внезапно появившийся кашель, что тоже может быть признаком паразитарной инфекции. Елена Соломатина Врач-диетолог

Помимо вышеперечисленного, диетолог рассказала еще о некоторых возможных симптомах, указывающих на наличие паразитов в организме: может быть расстройство со стороны ЖКТ, появляющиеся диарея, тошнота по утрам, резкое похудение или наоробот резкая прибавка в весе, негативные проявления со стороны печени и сердца.

Также при паразитарных инфекциях нередко встречается и увеличение лимфоузлов – все зависит от типа паразита.

На паразитов могут указывать и рецидивирующие инфекции, повторяющиеся часто. Это связано с тем, что иммунитет ослабевает.

Паразиты — это простейшие организмы, которые могут проникнуть в организм через воду, через контакт с животными, либо когда человек переезжает в новое место, в котором жители уже адаптировались к имеющимся местным паразитам.