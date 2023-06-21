Почему ломит запястья
Нередко случается, что человек чувствует ломоту в теле без проявления каких-либо других симптомов. "Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, почему может ломить в запястьях и как решить эту проблему.
Наше запястье выполняет важные функции в теле. В связи с этим оно часто испытывает физические нагрузки. Любые жалобы в нашем теле требуют внимания и скорой реакции. Дискомфорт, ломота и боли в запястье могут быть связаны с переломом, вывихом, растяжением или воспалением суставов.
Боли в запястье также могут стать следствием различных воспалений сухожилий или нервов напрямую не связанных даже с верхними конечностями. В связи с этим боль может распространяться по ходу воспалённого нерва даже при повреждении шейного отдела позвоночника. Но эти "отраженные" боли обязательно распространяются по руке и выше, и ниже запястья. А вот если встречаются локальные боли только в самом лучезапястном суставе, особенно, если с течением времени они сопровождаются деформацией сустава, тугоподвижностью или припуханием, обычно это свидетельствует об артрозе или артрите лучезапястного сустава.Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург
Иногда боли в запястьях являются следствием каких-то травм (переломов, вывихов, растяжений). В зимний период часто встречаются случаи падения с опорой на руку, что может привести к перелому или вывиху костей и растяжению связок. Как правило кроме этого человека в таком случае будут беспокоить острая боль в запястном суставе, ограничение подвижности, припухлость.
У спортсменов часто встречается боль в запястьях вследствие регулярных силовых нагрузок на кисть. Как результат таких нагрузок чаще всего возникают тендиниты – воспаление сухожилий.
Как правило в таких случаях только невролог или врач травматолог-ортопед могут верно оценить ситуацию и направить на необходимое обследование и подобрать лечение.