Почему ломит запястья

Боли в запястье также могут стать следствием различных воспалений сухожилий или нервов напрямую не связанных даже с верхними конечностями. В связи с этим боль может распространяться по ходу воспалённого нерва даже при повреждении шейного отдела позвоночника. Но эти "отраженные" боли обязательно распространяются по руке и выше, и ниже запястья. А вот если встречаются локальные боли только в самом лучезапястном суставе, особенно, если с течением времени они сопровождаются деформацией сустава, тугоподвижностью или припуханием, обычно это свидетельствует об артрозе или артрите лучезапястного сустава.

Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург