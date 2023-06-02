Разрыв связки: причины и способы восстановления

Вопреки расхожему мнению, фраза "растяжение связок" не имеет под собой анатомического основания, потому что связка растягивается крайне плохо. Для того, чтобы она удлинилась, необходимо частично ее повредить, когда рвутся некоторые волокна и за счёт этого связка удлиняется. При полном разрыве можно говорить либо о разрыве связки как таковой, либо об ее отрыве от кости.

