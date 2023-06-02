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Разрыв связки: причины и способы восстановления

Повреждение связок – одна из самых частых травм, с которыми приходится сталкиваться врачам ортопедам-травматологам.

Разрыв связки: причины и способы восстановления
© Unsplash

"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, как происходит повреждение связок и какие существуют способы их лечения и восстановления на сегодняшний день.

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Вопреки расхожему мнению, фраза "растяжение связок" не имеет под собой анатомического основания, потому что связка растягивается крайне плохо. Для того, чтобы она удлинилась, необходимо частично ее повредить, когда рвутся некоторые волокна и за счёт этого связка удлиняется. При полном разрыве можно говорить либо о разрыве связки как таковой, либо об ее отрыве от кости.

Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Связка – это анатомическая структура, которая стабилизирует одну кость относительно другой, но при этом создаёт мягкое соединение, важное для области суставов.

Связки делятся на внутрисуставные и внесуставные. Повреждения внутрисуставных связок более чреваты последствиями, так как они редко восстанавливаются самостоятельно. Внесуставные связки в большинстве своём срастаются самостоятельно без каких-либо вмешательств, за редким исключением. Например, в области крупных суставов, таких как локтевой или коленный сустав, иногда приходится проводить хирургическое вмешательство по причине повреждения внешних связок.

Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Внутренние связки – это отдельная история и существует большое количество различных методов их хирургического восстановления – для каждого сустава они будут индивидуальными.

Из самых частых можно перечислить повреждения передней крестообразной связки в коленном суставе, которая часто становится неудачным результатом занятий спортом, например, футболом или баскетболом. Также часты повреждения связок локтевого сустава, при которых страдают внешние связки. При этом, как правило, так же необходимы хирургические вмешательства.

Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

При повреждениях связок кистевого сустава есть огромное множество подходов к лечению и они очень сильно отличаются и требуют знаний определенных методов. Очень многие внутрисуставные связки в настоящее время лечатся под артроскопическим контролем, что позволяет минимизировать дополнительные травмы сустава и ускорить восстановление пациентов после проведения операции.

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