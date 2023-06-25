Эндометриоз: как проявляется и можно ли его вылечить

Эндометриоз – диагноз, который слышат большое количество женщин. Молодых девушек он пугает в первую очередь, тем, что ставит под сомнение возможность забеременеть.

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Эта болезнь коварна, а избавиться от нее порой становиться очень непросто. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как распознать это заболевание и успешно вылечиться от него.

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Что такое эндометриоз

Болезнь эндометрия, которая встречается у 10-15% женщин.

При этом заболевании клетки матки мигрируют либо в миометрий, либо в полость таза, либо даже в брюшную полость или эктопическую грудную клетку.

Болезнь эндометрия зависит от сложного взаимодействия иммунологических, генетических, гормональных факторов и факторов окружающей среды, что часто приводит к тазовой боли, сопровождающейся дисменореей, диспареунией и дисхезией, недержанием мочи. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Заболевание иногда начинается сразу после первой менструации и симптомы могут длиться вплоть до менопаузы. Следовательно, это гормонозависимое заболевание.

2/3 женщин имеющих эндометриоз, не знают о существовании этого состояния у себя. Это патология, которая представляет большую задержку в диагностике.

Различают:

поверхностный перитонеальный эндометриоз, наиболее часто встречающийся;

глубокий подбрюшинный эндометриоз, в настоящее время нарастающий, при котором очаги мигрируют в стенку тазовых органов или в забрюшинное пространство;

эндометриоидная киста яичника.

Симптомы эндометриоза

Боли периодические, но и могут быть независимо от цикла.

Овуляторные боли и боли вне менструации (при наружном эндометриозе)

Нарушения цикла (при наружном эндометриозе)

Воспалительные реакции при наружном эндометриозе

Боль во время дефекации и/или мочеиспускания.

Дисменорея (болезненные менструации) при эндометриозе боль в эндометрии часто описывается как прерывистая, точечная, спастическая, иррадиирующая в ягодицы и бедра.

Боль вторичная по отношению к эндометриоидным инфильтратам, окружающая воспалительная реакция и спайки.

Сильное или нерегулярное кровотечение.

Диспареуния (боль во время секса) нарушает половую жизнь от 40 до 52% женщин с эндометриозом.

Поясничный, тазовый, крестцовый или брюшной, с ухудшением в периовуляторный или перименструальный период.

Симптомы костно-суставной стороны.

Слабость, упадок сил, тревога, депрессия.

Желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, метеоризм, диарея), ответственная за дискомфорт и связанная с воспалением

Головные боли усиливаются, головокружение во время менструации.

Бесплодие. Почти 60% пациенток с эндометриозом бесплодны.

Распространенность эндометриоза у женщин с проблемой бесплодия примерно в десять раз выше, чем в общей популяции.

Эндометриоз также может сопровождаться сопутствующими заболеваниями:

Усталость и хронический стресс

Острая тазовая боль во время менструации

Расстройства пищеварения (запор, диарея, функциональная колопатия)

Боль в спине, фибромиалгия

Аутоиммунные заболевания (гипотиреоз, рассеянный склероз, астма, аллергии и др.)

Эндометриоз является одним из тех заболеваний неясного происхождения, плохо изученных. Это лечится аллопатической медициной депривацией цикла гормональной терапией или удалением матки (гистерэктомия).

Проще говоря, когда боль или/и кровотечение слишком интенсивны, решение состоит в том, чтобы остановить менструальный цикл либо таблеткой прогестагена, обычно показанной при дискомфорте пременопаузы, либо хирургическим путем.

Проблема с этой таблеткой заключается в том, что ее сильно подозревают в увеличении риска развития рака у женщин при приеме в течение длительного времени. Тем не менее, прописанные в сопровождении пременопаузы, продолжительность не превышает двух-трех лет, и тогда эффекты не вызывают особого беспокойства. В случае длительного приема, как это имеет место в рецептах против эндометриоза, продолжительность может достигать 10 лет. Широко известны такие проблемы, как трудности с фертильностью, увеличение веса и повышенный риск развития рака. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”