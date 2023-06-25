Эндометриоз: как проявляется и можно ли его вылечить
Эндометриоз – диагноз, который слышат большое количество женщин. Молодых девушек он пугает в первую очередь, тем, что ставит под сомнение возможность забеременеть.
Эта болезнь коварна, а избавиться от нее порой становиться очень непросто. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как распознать это заболевание и успешно вылечиться от него.
Что такое эндометриоз
Болезнь эндометрия, которая встречается у 10-15% женщин.
При этом заболевании клетки матки мигрируют либо в миометрий, либо в полость таза, либо даже в брюшную полость или эктопическую грудную клетку.
Болезнь эндометрия зависит от сложного взаимодействия иммунологических, генетических, гормональных факторов и факторов окружающей среды, что часто приводит к тазовой боли, сопровождающейся дисменореей, диспареунией и дисхезией, недержанием мочи.Камила ИсаеваТерапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”
Заболевание иногда начинается сразу после первой менструации и симптомы могут длиться вплоть до менопаузы. Следовательно, это гормонозависимое заболевание.
2/3 женщин имеющих эндометриоз, не знают о существовании этого состояния у себя. Это патология, которая представляет большую задержку в диагностике.
Различают:
- поверхностный перитонеальный эндометриоз, наиболее часто встречающийся;
- глубокий подбрюшинный эндометриоз, в настоящее время нарастающий, при котором очаги мигрируют в стенку тазовых органов или в забрюшинное пространство;
- эндометриоидная киста яичника.
Симптомы эндометриоза
Боли периодические, но и могут быть независимо от цикла.
- Овуляторные боли и боли вне менструации (при наружном эндометриозе)
- Нарушения цикла (при наружном эндометриозе)
- Воспалительные реакции при наружном эндометриозе
- Боль во время дефекации и/или мочеиспускания.
- Дисменорея (болезненные менструации) при эндометриозе боль в эндометрии часто описывается как прерывистая, точечная, спастическая, иррадиирующая в ягодицы и бедра.
- Боль вторичная по отношению к эндометриоидным инфильтратам, окружающая воспалительная реакция и спайки.
- Сильное или нерегулярное кровотечение.
- Диспареуния (боль во время секса) нарушает половую жизнь от 40 до 52% женщин с эндометриозом.
- Поясничный, тазовый, крестцовый или брюшной, с ухудшением в периовуляторный или перименструальный период.
- Симптомы костно-суставной стороны.
- Слабость, упадок сил, тревога, депрессия.
- Желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, метеоризм, диарея), ответственная за дискомфорт и связанная с воспалением
- Головные боли усиливаются, головокружение во время менструации.
- Бесплодие. Почти 60% пациенток с эндометриозом бесплодны.
Распространенность эндометриоза у женщин с проблемой бесплодия примерно в десять раз выше, чем в общей популяции.
Эндометриоз также может сопровождаться сопутствующими заболеваниями:
- Усталость и хронический стресс
- Острая тазовая боль во время менструации
- Расстройства пищеварения (запор, диарея, функциональная колопатия)
- Боль в спине, фибромиалгия
- Аутоиммунные заболевания (гипотиреоз, рассеянный склероз, астма, аллергии и др.)
Эндометриоз является одним из тех заболеваний неясного происхождения, плохо изученных. Это лечится аллопатической медициной депривацией цикла гормональной терапией или удалением матки (гистерэктомия).
Проще говоря, когда боль или/и кровотечение слишком интенсивны, решение состоит в том, чтобы остановить менструальный цикл либо таблеткой прогестагена, обычно показанной при дискомфорте пременопаузы, либо хирургическим путем.
Проблема с этой таблеткой заключается в том, что ее сильно подозревают в увеличении риска развития рака у женщин при приеме в течение длительного времени. Тем не менее, прописанные в сопровождении пременопаузы, продолжительность не превышает двух-трех лет, и тогда эффекты не вызывают особого беспокойства. В случае длительного приема, как это имеет место в рецептах против эндометриоза, продолжительность может достигать 10 лет. Широко известны такие проблемы, как трудности с фертильностью, увеличение веса и повышенный риск развития рака.Камила ИсаеваТерапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”
Основным фактором развития эндометриоза является воспаление.