Гинекологи рассказали, что спасает от удаления матки при миоме

Ученые из Клиники Мэйо выявили, какие методы лечения миомы матки без операции наиболее эффективны. Соответствующая научная статья появилась в журнале Current Opinion in Obstetrics and Gynecology.

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Ученые рассмотрели действенные препараты, которые позволяют лечить без хирургического вмешательства миому матки — доброкачественную опухоль из мышечной и соединительной тканей органа. Такими лекарствами были пероральные антагонисты гонадотропин-высвобождающего гормона. Согласно данным исследований, препараты этого типа эффективны, когда необходимо вылечить обильные менструальные кровотечения, а также облегчают боль и уменьшают вероятность того, что потребуется операция.