Гинекологи рассказали, что спасает от удаления матки при миоме

Гинекологи рассказали, что может спасти от удаления матки при миоме
Ученые из Клиники Мэйо выявили, какие методы лечения миомы матки без операции наиболее эффективны. Соответствующая научная статья появилась в журнале Current Opinion in Obstetrics and Gynecology.
Ученые рассмотрели действенные препараты, которые позволяют лечить без хирургического вмешательства миому матки — доброкачественную опухоль из мышечной и соединительной тканей органа. Такими лекарствами были пероральные антагонисты гонадотропин-высвобождающего гормона. Согласно данным исследований, препараты этого типа эффективны, когда необходимо вылечить обильные менструальные кровотечения, а также облегчают боль и уменьшают вероятность того, что потребуется операция.
Под действием антагонистов гонадотропин-высвобождающего гормона организм перестает вырабатывать гормоны, которые вызывают у женщин овуляцию и менструацию. Хотя лекарства не уничтожают миому, с их помощью можно уменьшить размер опухоли.
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