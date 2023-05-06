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Гинекологи рассказали, что может спасти от удаления матки при миоме

Ученые из Клиники Мэйо выявили, какие методы лечения миомы матки без операции наиболее эффективны. Соответствующая научная статья появилась в журнале Current Opinion in Obstetrics and Gynecology.

Гинекологи рассказали, что спасает от удаления матки при миоме
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Ученые рассмотрели действенные препараты, которые позволяют лечить без хирургического вмешательства миому матки — доброкачественную опухоль из мышечной и соединительной тканей органа. Такими лекарствами были пероральные антагонисты гонадотропин-высвобождающего гормона. Согласно данным исследований, препараты этого типа эффективны, когда необходимо вылечить обильные менструальные кровотечения, а также облегчают боль и уменьшают вероятность того, что потребуется операция.

Под действием антагонистов гонадотропин-высвобождающего гормона организм перестает вырабатывать гормоны, которые вызывают у женщин овуляцию и менструацию. Хотя лекарства не уничтожают миому, с их помощью можно уменьшить размер опухоли.

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