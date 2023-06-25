Что будет, если есть сырое тесто

Многие люди, особенно дети, очень любят вкус сырого теста, а хозяйки во время готовки часто проверяют его на вкус. Однако есть продукт до его запекания в духовке не стоит.

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Чем термически необработанное тесто опасно для здоровья? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Вред сырого теста

Сырое тесто может стать причиной пищевого отравления и заражения опасными бактериями. Первая причина, почему его нельзя есть, — это мука, которая используется для теста. Она не проходит обработку для уничтожения микробов, вызывающих пищевое отравление, поэтому в ней может содержаться кишечная палочка (E. coli) и сальмонелла.

Зерно может оказаться зараженным еще в поле или в процессе производства: измельчения зерна и отбеливания муки. Во время этих этапов вредные микробы не убиваются, поэтому они могут попасть в муку и смеси для выпечки, которые продаются на полках магазинов.

Еще одна опасность сырого теста — это содержащиеся в нем термически необработанные яйца. В них также может быть сальмонеллез или патогенная кишечная палочка, вызывающие отравление.

Кроме того, в сыром тесте содержится много глютена, из-за чего пищеварительной системе сложно его переварить. Как результат — может появиться жидкий стул.

Симптомы пищевого отравления

Как понять, что вы отравились сырым тестом?

Симптомы заражения инфекцией E. coli:

сильные спазмы желудка,

диарея с кровью,

рвота.

Симптомы обычно начинаются через 3-4 дня после употребления зараженной пищи и, как правило, проходят в течение 1 недели. Однако у некоторых людей развивается заболевание под названием гемолитико-уремический синдром (ГУС) - это серьезное состояние, которое может вызвать почечную недостаточность.

Симптомы развития сальмонеллезной инфекции:

диарея,

лихорадка,

спазмы желудка,

рвота.

Симптомы обычно проявляются через 6 часов- 6 дней после употребления зараженной пищи и проходят в течение 4-7 дней.