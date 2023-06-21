Как выявить развитие болезни Альцгеймера по кишечнику
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 55 миллионов человек, страдающих от деменции. Самая частая форма деменции — это болезнь Альцгеймера: на нее приходится 60-70 процентов случаев.
Заболевание проявляется у людей по-разному. Но к самым распространенным ранним признакам относят провалы в памяти и забывчивость, частую потерю вещей, дезориентацию даже в знакомой обстановке, трудности с подбором слов.
Недавно ученые провели исследование и выяснили, что болезнь Альцгеймера можно заметить еще задолго до возникновения первых симптомов. На это могут указывать определенные изменения в микробиоме кишечника. Подробнее — в материале "Рамблера".
Кишечный микробиом — это совокупность микробов, к которым относятся бактерии, вирусы и грибки, находящиеся в кишечнике. Наличие разнообразных популяций микробов необходимо для поддержания нашего здоровья. Однако при определенных обстоятельствах кишечный микробиом также может содержать вредные для организма микробы.
При болезни Альцгеймера в мозге накапливается аномальное количество двух видов белка — бета-амилоид и тау, которые и приводят к проблемам с памятью и снижению когнитивных функций. Однако накапливаться они начинают еще до того, как появляются ранние признаки заболевания. Именно в этот момент ученые заметили изменения в микробиоме кишечника у испытуемых с признаками доклинической формы болезни Альцгеймера. Неожиданно оказалось, что некоторые обнаруженные бактерии ранее считались полезными для здоровья человека. Одна из них — Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii).
По словам исследователей, включение данных о микробиоме кишечника, полученных из образца кала, позволяет получить более точную картину и диагностировать доклиническую болезнь Альцгеймера неинвазивным методом. Однако этот способ не может полностью заменить другие методы исследований.
Есть также теория, что кишечные микробы могут быть также одним из факторов, провоцирующих развитие заболевания, но на данный момент ученые не доказали причинно-следственную связь между ними. Как заявила Кэтрин Портс, кандидат наук по микробиологии, из Института Квадрам, если удастся ее установить, это открывает новые возможности в методах лечения болезни Альцгеймера.