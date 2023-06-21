Как выявить развитие болезни Альцгеймера по кишечнику

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 55 миллионов человек, страдающих от деменции. Самая частая форма деменции — это болезнь Альцгеймера: на нее приходится 60-70 процентов случаев.

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Заболевание проявляется у людей по-разному. Но к самым распространенным ранним признакам относят провалы в памяти и забывчивость, частую потерю вещей, дезориентацию даже в знакомой обстановке, трудности с подбором слов.

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Недавно ученые провели исследование и выяснили, что болезнь Альцгеймера можно заметить еще задолго до возникновения первых симптомов. На это могут указывать определенные изменения в микробиоме кишечника. Подробнее — в материале "Рамблера".

Кишечный микробиом — это совокупность микробов, к которым относятся бактерии, вирусы и грибки, находящиеся в кишечнике. Наличие разнообразных популяций микробов необходимо для поддержания нашего здоровья. Однако при определенных обстоятельствах кишечный микробиом также может содержать вредные для организма микробы.

При болезни Альцгеймера в мозге накапливается аномальное количество двух видов белка — бета-амилоид и тау, которые и приводят к проблемам с памятью и снижению когнитивных функций. Однако накапливаться они начинают еще до того, как появляются ранние признаки заболевания. Именно в этот момент ученые заметили изменения в микробиоме кишечника у испытуемых с признаками доклинической формы болезни Альцгеймера. Неожиданно оказалось, что некоторые обнаруженные бактерии ранее считались полезными для здоровья человека. Одна из них — Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii).

По словам исследователей, включение данных о микробиоме кишечника, полученных из образца кала, позволяет получить более точную картину и диагностировать доклиническую болезнь Альцгеймера неинвазивным методом. Однако этот способ не может полностью заменить другие методы исследований.