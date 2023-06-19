Как узнать о проблемах с печенью: скрытые симптомы

Заболевания печени – серьезная угроза здоровью. Для того, чтобы увеличить шансы на успешное выздоровление, важно вовремя обнаружить проблему и не затягивать с лечением. Однако не всегда проблемы с печенью проявляются яркими симптомами.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким симптомам, в том числе и скрытым, можно заподозрить неладное, после чего рекомендовано срочно обратиться к врачу и провести все необходимые анализы и обследования.

Специалист отмечает, что любой возникающий дискомфорт в правом подреберье, как раз там, где расположена печень, – уже серьезный повод насторожиться. А уж если дискомфорт периодически перерастает в настоящую боль – это тем более прямое показание записаться к врачу. Данные состояния могут быть связаны как с приемом пищи, так и наоборот появляться на фоне голодания, как сообщает врач.

Частая горечь во рту, появление кожного зуда, желтушность кожных покровов, склер – все это незамедлительно требует особого внимания и наблюдения. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

Помимо вышеперечисленного, появление выраженной венозной сетки в области живота, если ранее этого не было, тоже является тревожным сигналом. Также к симптомам можно отнести появление на коже сосудистых красных "звездочек".

В случае, если вы обнаружили у себя какой-либо из всех указанных симптомов, первое, что стоит сделать, – провести ультразвуковое исследование печени и органов брюшной полости, также наверняка потребуется сдать анализ на развернутую биохимию крови и проконсультироваться у гастроэнтеролога.