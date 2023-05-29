Ночной симптом серьезных проблем с печенью

Печень является одним из важнейших органов, главным фильтром всего организма, но заболевания печени не всегда проявляются вовремя. "Рамблер" расскажет о симптоме проблем с печенью, который можно заметить ночью.

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По данным благотворительной организации British Liver Trust, проблемы со сном могут возникнуть о любого, но если вы постоянно трудно засыпаете, то это может говорить о наличии заболеваний.

Так, бессонница считается одним из ранних симптомов алкогольной болезни печени, которая обычно почти никак не проявляется на ранних этапах. Причем когда при АБЛ уже проявляется регулярная бессонница, фактически в мозге уже накопились токсины.

Алкогольное заболевание печени

Болезнь относится к повреждению печени, вызванному чрезмерным потреблением алкоголя. Существует несколько стадий тяжести и ряд сопутствующих симптомов.

Симптомы АБЛ:

Обычно болезнь не вызывает никаких симптомов до тех пор, пока печень не будет серьезно повреждена.

Симптомы могут быть следующие:

плохое самочувствие в целом

потеря веса

потеря аппетита

пожелтение белков глаз или кожи

отек в области лодыжек и живота

спутанность сознания или сонливость

рвота кровью или кровь в стуле

Это означает, что ОРЗЛ часто диагностируется во время тестов на другие состояния или на стадии выраженного повреждения печени.

Если вы регулярно злоупотребляете алкоголем, сообщите об этом своему врачу общей практики, чтобы он проверил, не повреждена ли ваша печень.

Осложнения

Уровень смертности, связанный с АБЛ, значительно вырос за последние несколько десятилетий.

Злоупотребление алкоголем в настоящее время является одной из наиболее распространенных причин смерти.

К опасным для жизни осложнениям АБЛ относятся: