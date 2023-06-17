Резкая или ноющая боль в колене может возникать после травмы или буквально на ровном месте. Если неприятные ощущения не проходят после отдыха, нужно обратиться к врачу и пройти обследование. "Рамблер" расскажет, почему болят колени и как этого избежать.

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Болевые ощущения в коленных суставах могут иметь острый и хронический характер. Пациенты ощущают их непосредственно после травмы или в течение долгого периода времени, когда болевые ощущения появляются постепенно и со временем могут усиливаться.

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Природа болей бывает совершенно различная, поэтому, следует строго их дифференцировать путем диагностики. В первую очередь проводится рентгенологическое исследование, а если в этом есть необходимость МРТ или компьютерная томография. На консультации врача обсуждает результаты обследования для того, чтобы принять решение относительно дальнейшей тактики лечения. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

По словам врача, если говорить о хронических заболеваниях, то чаще всего это либо посттравматические изменения в суставах. Например, разрыв мениска или повреждение передней крестообразной связки, что со временем может привести к развитию артрозных изменений в коленном суставе, либо это возрастные изменения.

К сожалению, крупные суставы в течение жизни изнашиваются и через какое-то время могут появиться боли. Они диагностируют такими же методами, артроз ставится по рентгенограммам, а далее все зависит от его причин. Если такой диагноз поставлен впервые и изменения незначительные, нет структурных изменений типа повреждения мениска или разрыва передней крестообразной связки, то очень часто помогает укол инъекций препаратов гиалуроновой кислоты внутрь коленного сустава. Такие инъекции могут выполняться многократно, это позволяет поддерживать сустав довольно долго в рабочем состоянии. Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Если боли усиливаются, или пациент ощущает ограничение движения в коленном суставе, то принимается те или иные хирургические методы лечения вплоть до эндопротезирования коленного сустава, когда меняются суставные поверхности органа.

Профилактика артрита и артроза состоит из простого следования принципам здорового образа жизни. Рацион должен содержать не только витамины и минералы, но и незаменимые аминокислоты, антиоксиданты. Употребляйте больше хрящей, желе, холодца. Ежедневно потребляйте овощи и молочные продукты. Сократите количество сладких фруктов, крахмала и полуфабрикатов.

Опорно-двигательная система человека построена по принципу перераспределения нагрузки между мелкими и крупными суставами, поэтому избыточный вес особенно плохо сказывается на вашем состоянии. Также важно поддерживать водно-солевой баланс, так как из-за обезвоживания организма сердечно-сосудистая система не может нормально справляться с транспортировкой питательных веществ.