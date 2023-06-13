Как избавиться от запоров: отвечает врач

Достаточно часто запоры могут быть связами с внекишечными патологиями, например, проблемы со стулом возникают при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, приеме некоторых лекарственных препаратов, неврологических заболеваниях. Запоры могут провоцировать такие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, как тяжесть, боли в животе, вздутие. Кроме того, они могут провоцировать обострение проктологических заболеваний, в том числе геморроя, а также появление анальной трещины.



Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»