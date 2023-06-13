Как избавиться от запоров: отвечает врач
Согласно статистике, до 50% жителей России страдают от проблем с дефекацией. При этом большинство людей не придает им должного значения и не обращаются с ней к врачу.
"Рамблер" спросил врача-терапевта, гастроэнтеролога Анастасию Тимощенко, почему возникают запоры, чем они опасны и как нормализовать стул?
Запор — это удлинение интервалов между актами произвольной дефекации до 72 часов и более, сопровождающееся, как правило, комплексом симптомов в виде изменения формы и консистенции каловых масс (твердый, фрагментированный кал – 1 и 2 типы по Бристольской шкале), ощущением неполного опорожнения кишки, необходимостью избыточного, нередко бесполезного, натуживания, а также, приобретающего характер зависимости, приема слабительных препаратов или проведения манипуляций, облегчающих достижение акта дефекации (клизмы, трансанальное или трансвагинальное ручное пособие и т.п.).Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
По словам медика, запоры характеры для разных возрастных групп и связаны как с органическими, так им функциональными заболевания желудочно-кишечного тракта. Они могут носит как эпизодический характер, например, при снижении физической активности или ограничении приема пищи, так и упорный постоянный характер.
Достаточно часто запоры могут быть связами с внекишечными патологиями, например, проблемы со стулом возникают при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, приеме некоторых лекарственных препаратов, неврологических заболеваниях. Запоры могут провоцировать такие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, как тяжесть, боли в животе, вздутие. Кроме того, они могут провоцировать обострение проктологических заболеваний, в том числе геморроя, а также появление анальной трещины.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Общие рекомендации по коррекции запоров сводятся к немедикаментозным и медикаментозным методам. Немедикаментозная терапия запоров основана на следующих правилах:
- Коррекция рациона питания с целью увеличение потребления клетчатки
- Коррекция водного баланса, увеличение количества принимаемой жидкости (согласно рекомендациям ESPEN не менее 1,6 л для женщин и 2,0 л для мужчин)
- Расширение физической активности, в виде гимнастики, аэробных прогулок
- Наладить регулярность походов, например придерживаться привычки похода в туалет после завтрака
- Обеспечить комфортный поход в туалет: использование поставки под ноги с целью облегчения натуживания
- Пациентам с запором рекомендовано увеличение содержания в пищевом рационе пищевых волокон до 20-25 г в сутки
- При недостаточной эффективности диетических мер с целью стимуляции моторики кишечника и увеличения объема кишечного содержимого рекомендован прием растительных волокон в виде добавки к пище, например, препараты псиллиума.
В случае недостаточной эффективности немедикаментозных методов лечения, лечащим врачом может быть предложена медикаментозная терапия. Выбор медикаментозных слабительных препаратов рекомендовано доверить врачу-гастроэнтерологу или врачу-терапевту, так как необходим индивидуальный подход к данной проблеме.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»