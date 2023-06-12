Инструкция: как избавиться от эффекта уставших глаз
Здоровье глаз зависит от того, умеете ли вы контролировать нагрузку на зрение и обеспечиваете ли глазам достаточный отдых. "Рамблер" расскажет, как избавиться от эффекта уставших глаз.
Если вы ощущаете дискомфорт, пора сделать перерыв в работе. Чаще всего при сильной нагрузке в глазах ощущается пелена или песок, изображение двоится и расплывается, повышается чувствительность, глаза воспаляются, краснеют и иногда слезятся.
Как быстро снять усталость с глаз
- Организуйте рабочее место, согласно правилам. Например, компьютер должен стоять на расстоянии не менее 50 см от вас.
- Используйте специальные очки для работы за компьютером. Они помогают снизить нагрузку на зрение и уберегают сетчатку от разрушения, уменьшая воздействие синего цвета и бликов.
- Кондиционеры ии контактные линзы провоцируют синдром сухого глаза. Чтобы этого избежать, поставьте возле своего рабочего места увлажнитель воздуха.
- Купите увлажняющие капли и используйте их несколько раз в день. По возможности старайтесь моргать чаще.
- Во время перерыва выполняйте глазную гимнастику. В течение 20 секунд смотрите вдаль, а потом фокусируйтесь на предмете рядом. Совершайте круговые движения глазными яблоками.
- Спите восемь часов – для здоровья глаз очень важен хороший и полноценный сон. И обязательно откажитесь от использования гаджетов перед сном, чтобы снизить сенсорную нагрузку.
- Включите в свой рацион продукты, полезные для зрения – черника, морковь, дыня, рыба и другие. Разнообразное и правильное питание окажет положительный эффект на общее самочувствие.
- Тщательно умывайтесь перед сном, так как на ресницах оседают частицы пыли и грязи.
- Обязательно посещайте офтальмолога, даже если вас ничего не беспокоит. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем быстрее сможете предпринять действия по ее устранению.
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