Инструкция: как избавиться от эффекта уставших глаз

Здоровье глаз зависит от того, умеете ли вы контролировать нагрузку на зрение и обеспечиваете ли глазам достаточный отдых. "Рамблер" расскажет, как избавиться от эффекта уставших глаз.

Если вы ощущаете дискомфорт, пора сделать перерыв в работе. Чаще всего при сильной нагрузке в глазах ощущается пелена или песок, изображение двоится и расплывается, повышается чувствительность, глаза воспаляются, краснеют и иногда слезятся.