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Инструкция: как избавиться от эффекта уставших глаз

Здоровье глаз зависит от того, умеете ли вы контролировать нагрузку на зрение и обеспечиваете ли глазам достаточный отдых. "Рамблер" расскажет, как избавиться от эффекта уставших глаз.

Инструкция: как избавиться от эффекта уставших глаз
© Unsplash

Если вы ощущаете дискомфорт, пора сделать перерыв в работе. Чаще всего при сильной нагрузке в глазах ощущается пелена или песок, изображение двоится и расплывается, повышается чувствительность, глаза воспаляются, краснеют и иногда слезятся.

Правда ли, что по глазам можно определить старение

Как быстро снять усталость с глаз

  • Организуйте рабочее место, согласно правилам. Например, компьютер должен стоять на расстоянии не менее 50 см от вас.
  • Используйте специальные очки для работы за компьютером. Они помогают снизить нагрузку на зрение и уберегают сетчатку от разрушения, уменьшая воздействие синего цвета и бликов.
  • Кондиционеры ии контактные линзы провоцируют синдром сухого глаза. Чтобы этого избежать, поставьте возле своего рабочего места увлажнитель воздуха.
  • Купите увлажняющие капли и используйте их несколько раз в день. По возможности старайтесь моргать чаще.
  • Во время перерыва выполняйте глазную гимнастику. В течение 20 секунд смотрите вдаль, а потом фокусируйтесь на предмете рядом. Совершайте круговые движения глазными яблоками.
  • Спите восемь часов – для здоровья глаз очень важен хороший и полноценный сон. И обязательно откажитесь от использования гаджетов перед сном, чтобы снизить сенсорную нагрузку.
  • Включите в свой рацион продукты, полезные для зрения – черника, морковь, дыня, рыба и другие. Разнообразное и правильное питание окажет положительный эффект на общее самочувствие.
  • Тщательно умывайтесь перед сном, так как на ресницах оседают частицы пыли и грязи.
  • Обязательно посещайте офтальмолога, даже если вас ничего не беспокоит. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем быстрее сможете предпринять действия по ее устранению.
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