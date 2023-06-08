6 недугов, которые можно диагностировать по запаху изо рта

Неприятный запах изо рта, который сохраняется даже после гигиенических процедур – опасный симптом, который многие игнорируют. Кто-то смущается обращаться с такой проблемой к врачу, другие же попросту не придают ей значения.

А между тем неприятный запах может указывать на ряд серьезных заболеваний, которые нельзя пускать на самотек.

Подробнее об этих болезнях – в материале "Рамблера".

Воспаление десен

Нередко при проблемах с деснами запах изо рта становится по-настоящему зловонным и напоминает запах тухлых яиц. В данном случае организм сигнализирует о воспалительном процессе, с которым следует обратиться к стоматологу. Даже если у вас не болят зубы, не стоит игнорировать воспаление десен – оно может перерасти в пародонтоз, а он, в свою очередь, спровоцирует выпадение зубов.

Почечная недостаточность

Не так давно ученые изобрели гаджет, который в самом начале заболевания может диагностировать почечную недостаточность. Устройство ориентируется на аммиачный запах изо рта, который является одним из главных симптомов недуга. Запах аммиака возникает во рту из-за повышенной мочевины, с выводом которой не могут справиться почки.

Сахарный диабет

При диабете второго типа пациенты нередко сталкиваются со сладковатым запахом изо рта. Такое состояние именуют диабетическим кетоацидозом, который является осложнением сахарного диабета. Если вы заметили у себя данный запах, обязательно проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализ крови на сахар.

Цирроз печени

Одна из ключевых функций печени – очищение организма от токсичных веществ. Если орган перестает справляться с этой функцией, токсины попадают в кровь, мочу и в выдыхаемый человеком воздух – за счет этого возникает несвежее дыхание.

Рассеянный склероз

Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственные клетки центральной нервной системы. На ранней стадии болезни пациенты часто сталкиваются с неприятным запахом изо рта.

Рак легких

С каждым годом появляется все больше методов диагностики онкологических заболеваний. Некоторое время назад специалисты изобрели респираторную маску, которая позволяет диагностировать рак легких на ранних стадиях. Датчики, которыми снабжена маска, анализируют состав воздуха и с точностью до 90% говорят о наличии или отсутствии заболевания.