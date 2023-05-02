О чем сигнализирует запах ацетона изо рта
Запах ацетона изо рта свидетельствует о том, что во рту накопилось много кетоновых тел. Так именуют вещества, которые являются конечным продуктом метаболизма жиров, если вместо привычной глюкозы мышцы начнут их использовать для производства энергии.
Накопление кетонов в крови может привести к нарушениям в работе сердца, повышенной хрупкости костей, а также к камням в почках.
Подробнее о том, почему возникает запах ацетона изо рта – в материале "Рамблера".
Вы голодаете или придерживаетесь кето-диеты
Кето-рацион предполагает, что человек ест много белковой пищи и мало некрахмалистых овощей, в которых содержится неперевариваемая клетчатка. Чтобы получить необходимую энергию, организму приходится сжигать жиры. За счет этого люди худеют, но у них повышается уровень кетоновых тел в крови и, как следствие, возникает запах ацетона.
То же самое происходит при полном голодании.
Вы злоупотребляете спортом
Во время интенсивных тренировок мышцы сжигают глюкозу и жир. Если у человека в организме отсутствует запас углеводов, метаболизму будут подвергаться только жиры, а далее образуются кетоновые тела и запах ацетона.
Вы перебарщиваете с алкоголем
Как правило, запах ацетона возникает, если за один раз выпить слишком много алкоголя. Вместе с тем в организме вновь запускается механизм расщепления жиров вместо глюкозы. Данное состояние также сопровождается следующими симптомами: боль в животе, рвота, чувство тревоги, затрудненное дыхание, потеря аппетита.
Вы больны сахарным диабетом
Зачастую кетоацидоз развивается при сахарном диабете первого типа, когда поджелудочная железа не вырабатывает инсулин для усвоения глюкозы. Запах ацетона изо рта указывает на то, что у человека скачет уровень глюкозы в крови. В данном случае возникают также иные симптомы: чрезмерная жажда, частое мочеиспускание, тошнота, слабость, сбивчивое дыхание.