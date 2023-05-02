О чем сигнализирует запах ацетона изо рта

Запах ацетона изо рта свидетельствует о том, что во рту накопилось много кетоновых тел. Так именуют вещества, которые являются конечным продуктом метаболизма жиров, если вместо привычной глюкозы мышцы начнут их использовать для производства энергии.

© Unsplash

Накопление кетонов в крови может привести к нарушениям в работе сердца, повышенной хрупкости костей, а также к камням в почках.

Подробнее о том, почему возникает запах ацетона изо рта – в материале "Рамблера".

Вы голодаете или придерживаетесь кето-диеты

Кето-рацион предполагает, что человек ест много белковой пищи и мало некрахмалистых овощей, в которых содержится неперевариваемая клетчатка. Чтобы получить необходимую энергию, организму приходится сжигать жиры. За счет этого люди худеют, но у них повышается уровень кетоновых тел в крови и, как следствие, возникает запах ацетона.

То же самое происходит при полном голодании.

Вы злоупотребляете спортом

Во время интенсивных тренировок мышцы сжигают глюкозу и жир. Если у человека в организме отсутствует запас углеводов, метаболизму будут подвергаться только жиры, а далее образуются кетоновые тела и запах ацетона.

Вы перебарщиваете с алкоголем

Как правило, запах ацетона возникает, если за один раз выпить слишком много алкоголя. Вместе с тем в организме вновь запускается механизм расщепления жиров вместо глюкозы. Данное состояние также сопровождается следующими симптомами: боль в животе, рвота, чувство тревоги, затрудненное дыхание, потеря аппетита.

Вы больны сахарным диабетом