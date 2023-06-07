Почему нельзя игнорировать плоскостопие: 3 опасных последствия

Стопы – именно та часть тела, которой многие из нас уделяют меньше всего внимания. Кто-то ежедневно носит неудобную обувь, а кто-то до последнего терпит усталость и дискомфорт в ногах, даже не задумываясь о том, как здоровье стоп влияет на общее состояние организма.

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В частности, негативно повлиять на здоровье может плоскостопие. Эта проблем знакома многим, но лишь единицы предпринимают меры для того, чтобы ее решить.

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Подробнее о том, чем опасно плоскостопие – в материале "Рамблера".

Почему появляется плоскостопие

Плоскостопие может быть как врожденным, так и приобретенным. Во втором случае факторами риска являются сильная нагрузка на стопы, лишний вес, работа "на ногах", травмы, ношение вредной для стоп обуви, а также отсутствие физических нагрузок.

Неудобная обувь – одна из самых частых причин плоскостопия. Так, высокие каблуки в пять раз увеличивают нагрузку на стопы и давление на пальцы ног, из-за чего стопы деформируются.

При этом обувь на плоской подошве также может представлять опасность. Такие модели создают дополнительную нагрузку на пятки, что ведет к перенапряжению мышц голени и проблемам с суставами.

А обувь с узким носом, в свою очередь, создает лишние давление, провоцирует деформацию пальцев и нарушение кровообращения.

Если на постоянной основе носить такую обувь, это может привести к серьезным последствиям.

Проблемы с осанкой

Правильная осанка – это не столько про красоту, сколько про здоровье всего организма. При плоскостопии нагрузка на стопы распределяется неравномерно. Из-за этого искривляется позвоночник, и мышцы функционируют неправильно. Как следствие: нарушение кровообращения, дыхания и смещение внутренних органов.

Повышенная утомляемость

Когда спина излишне изогнута, во время вдоха в легкие попадает недостаточное количество воздуха. Из-за того, что в организм попадает недостаточно кислорода, страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы, а также мозг. Все это приводит к повышенной утомляемости, апатии и сонливости.

Головная боль

Проблемы с позвоночником вызывают неправильное давление на межпозвоночные диски, а это ведет к неправильному положению головы и шеи. В результате вас преследуют головные боли.