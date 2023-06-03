Что такое астигматизм и можно ли его вылечить

Далеко не всегда у человека портится зрение идентично в обоих глазах, часто это явление называют астигматизмом. Болезнь по происхождению бывает врожденного, наследственного характера и приобретенного. "Рамблер" расскажет, что это такое и можно ли это вылечить.

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Астигматизм – это патология зрения, обусловленная нарушением сферической формы роговицы или хрусталика глаза.

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В идеальном состоянии глазное яблоко имеет форму круглого шара, чтобы падающий свет распределялся равномерно по всей сетчатке органа. Но если роговица видоизменяется, свет отклоняется больше в одну сторону, чем в другую. Это означает, что в фокусе находится только часть объекта, и предметы на расстоянии могут выглядеть размытыми и волнистыми.

Демидова Светлана Анатольевна Врач-офтальмолог клинико-диагностического центра "Мединцентра"

По словам врача, обычно астигматизм сочетается с близорукостью (миопией) или дальнозоркостью (гиперметропией). Эти три состояния называются аномалиями рефракции, поскольку они связаны с тем, как ваши глаза изгибают (преломляют) свет.

Большинство людей рождаются с этой проблемой. В редких случаях астигматизм может быть вызван заболеванием кератоконус, при котором передняя прозрачная часть глаза (роговица) становится тоньше и приобретает конусообразную форму. Чтение при слабом освещении или слишком близкое расположение к телевизору не является причиной для возникновения недуга.

Симптомы заболевания проявляются постепенно и могут включать в себя: нечеткое или искаженное зрение; утомление глаз; головные боли; проблемы со зрением ночью. Следует обратиться к офтальмологу, если вы заметили ухудшения в качестве зрении.

Если у пациента выявлена легкая степень астигматизма и нет других проблем со зрением, какого-то лечения не требуется. При средней степени заболевания врач может назначить носить корректирующие линзы или прибегнуть к рефракционной хирургии. Операция проводится с использованием лазерного луча для изменения формы кривых роговицы, что исправляет ошибку рефракции.

Демидова Светлана Анатольевна Врач-офтальмолог клинико-диагностического центра "Мединцентра"