Что такое астигматизм и можно ли его вылечить
Далеко не всегда у человека портится зрение идентично в обоих глазах, часто это явление называют астигматизмом. Болезнь по происхождению бывает врожденного, наследственного характера и приобретенного. "Рамблер" расскажет, что это такое и можно ли это вылечить.
Астигматизм – это патология зрения, обусловленная нарушением сферической формы роговицы или хрусталика глаза.
В идеальном состоянии глазное яблоко имеет форму круглого шара, чтобы падающий свет распределялся равномерно по всей сетчатке органа. Но если роговица видоизменяется, свет отклоняется больше в одну сторону, чем в другую. Это означает, что в фокусе находится только часть объекта, и предметы на расстоянии могут выглядеть размытыми и волнистыми.
По словам врача, обычно астигматизм сочетается с близорукостью (миопией) или дальнозоркостью (гиперметропией). Эти три состояния называются аномалиями рефракции, поскольку они связаны с тем, как ваши глаза изгибают (преломляют) свет.
Большинство людей рождаются с этой проблемой. В редких случаях астигматизм может быть вызван заболеванием кератоконус, при котором передняя прозрачная часть глаза (роговица) становится тоньше и приобретает конусообразную форму. Чтение при слабом освещении или слишком близкое расположение к телевизору не является причиной для возникновения недуга.
Симптомы заболевания проявляются постепенно и могут включать в себя: нечеткое или искаженное зрение; утомление глаз; головные боли; проблемы со зрением ночью. Следует обратиться к офтальмологу, если вы заметили ухудшения в качестве зрении.
Если у пациента выявлена легкая степень астигматизма и нет других проблем со зрением, какого-то лечения не требуется. При средней степени заболевания врач может назначить носить корректирующие линзы или прибегнуть к рефракционной хирургии. Операция проводится с использованием лазерного луча для изменения формы кривых роговицы, что исправляет ошибку рефракции.
- Лазерный кератомилез (LASIK). При этой процедуре глазной хирург делает тонкий, шарнирный лоскут в роговице, используя эксимерный лазер для создания формы роговицы, а затем перемещает лоскут.
- Лазерная субэпителиальная кератэктомия (LASEK). Вместо того чтобы создавать лоскут в роговице, хирург ослабляет тонкую защитную оболочку роговицы (эпителий) с помощью специального спирта.
- Фоторефракционная кератэктомия (PRK). Эта процедура похожа на LASEK, за исключением того, что хирург удаляет эпителий. В течение нескольких дней после операции пациенту, возможно, придется носить повязку с контактными линзами.
- Эпи-ЛАСИК. Это разновидность LASEK, при которой хирург использует специальное механизированное тупое лезвие - вместо спиртовки - для отделения очень тонкого слоя эпителия.