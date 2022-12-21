Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
39 минут назад

Офтальмолог рассказала о причинах плохого зрения

РИА "ФедералПресс"

Главный врач офтальмологической клиники «Спектр», кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина рассказала о причинах плохого зрения.

Офтальмолог рассказала о причинах плохого зрения
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Она отметила, что есть два вида нарушения зрения: хронические и острые, то есть зрение может ухудшаться постепенно или резко.

Татьяна Фадейкина отметила, что ряд глазных болезней провоцируют не только снижение зрения, но и другие отклонения. Они могут проявляться в виде точек, мушек/пелены, нечеткой картинки и так далее.

«Портиться зрение может вследствие глаукомы, дистрофии сетчатки, кератита, катаракты, отслойки сетчатки и заболеваний зрительного нерва (нарушение кровообращения, эмболия сосудов)», – сказала эксперт.

Врач также предупредила, что проблемы с щитовидной железой и сахарный диабет могут приводить к поражению сетчатки и сосудистой оболочки. На зрительной орган и ткани вокруг него (на жировую ткань и глазные мышцы) могут влиять и эндокринные нарушения.

Кроме того, красная волчанка и ревматоидный артрит поражают сетчатку, сосудистую оболочку глаза, а также все структуры глаз в общем. По словам Фадейкиной, это может приводить к таким глазным проблемам, как передние и задние увеиты, хориоретиниты, склериты и прочее.

Офтальмохирург предупредила, что все болезни выявляются в процессе диагностики и на ранней стадии поддаются лечению легче, чем в прогрессирующем или запущенном состоянии, передает «Мослента».

Ранее «Народные Новости» писали об опасных методах лечения болезни глаз в домашних условиях.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители