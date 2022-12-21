Офтальмолог рассказала о причинах плохого зрения

Главный врач офтальмологической клиники «Спектр», кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина рассказала о причинах плохого зрения.

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Она отметила, что есть два вида нарушения зрения: хронические и острые, то есть зрение может ухудшаться постепенно или резко.

Татьяна Фадейкина отметила, что ряд глазных болезней провоцируют не только снижение зрения, но и другие отклонения. Они могут проявляться в виде точек, мушек/пелены, нечеткой картинки и так далее.

«Портиться зрение может вследствие глаукомы, дистрофии сетчатки, кератита, катаракты, отслойки сетчатки и заболеваний зрительного нерва (нарушение кровообращения, эмболия сосудов)», – сказала эксперт.

Врач также предупредила, что проблемы с щитовидной железой и сахарный диабет могут приводить к поражению сетчатки и сосудистой оболочки. На зрительной орган и ткани вокруг него (на жировую ткань и глазные мышцы) могут влиять и эндокринные нарушения.

Кроме того, красная волчанка и ревматоидный артрит поражают сетчатку, сосудистую оболочку глаза, а также все структуры глаз в общем. По словам Фадейкиной, это может приводить к таким глазным проблемам, как передние и задние увеиты, хориоретиниты, склериты и прочее.

Офтальмохирург предупредила, что все болезни выявляются в процессе диагностики и на ранней стадии поддаются лечению легче, чем в прогрессирующем или запущенном состоянии, передает «Мослента».