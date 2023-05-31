Лето и варикоз: можно ли избежать обострения

Варикоз – это расширение вен, сопровождаемое нарушением кровотока и несостоятельностью венозных клапанов. Вены, в свою очередь, чувствительны к перепадам температуры, особенно экстремальным.

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"Рамблер" расскажет о мерах, которых рекомендуют придерживаться специалисты летом, и о том, можно ли избежать обострения заболевания в самый жаркий сезон года.

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Когда кровеносные сосуды расширяются, клапаны в венах должны работать усерднее, чтобы быть эффективными, а при варикозном расширении вен, которые уже растянуты, эти клапаны повреждены. В результате в жаркие дни вены выглядят хуже, и усугубляются такие симптомы, как боль в ногах, судороги и отек лодыжек. Летняя погода еще больше повреждает вены, предупреждают специалисты Международного института сердца Университета Лома Линда.

Воздействие ультрафиолетового излучения влияет на эластичность кожи, а оно, в свою очередь, на сами вены. Солнечные лучи сами по себе не является причиной варикозного расширения, однако существующее расширение может ухудшиться.

Как правило, озвучиваются следующие меры предосторожности, которые можно предпринять для облегчения неприятных симптомов варикоза (прежде чем следовать им, стоит проконсультироваться с врачом):

Наносите солнцезащитный крем. Использование его специально на ногах, шее, декольте и лице также является эффективным способом предотвращения повреждения поверхности кожи;

Носите свободную одежду из хлопка или льна;

Избегайте солнца в период с 11:00 до 15:00;

Умеренные физические упражнения поддерживают кровоток и отлично справляются с дискомфортом от варикозного расширения вен. Отправляйтесь на прогулку рано утром или в сумерках, чтобы избежать самой жаркой части дня. Плавание также является отличным летним упражнением;

Прохладная ванна, душ или плавание отлично подходят для поддержания прохлады во всем теле;

Избегайте горячих ванн, душа, саун и джакузи;

Пейте много прохладной свежей воды. Она помогает разжижать кровь, а более разжиженная кровь течет легче и сводит к минимуму места циркуляции стресса в венах;

Избегайте соленой пищи, сладких напитков, ограничьте употребление алкогольных напитков, так как они вызывают обезвоживание;

Поднимайте ноги выше уровня сердца, когда читаете, смотрите телевизор или отдыхаете;

Носите компрессионные носки или чулки, особенно если вы путешествуете на большие расстояния или планируете стоять в течение длительного времени.

Однако избежать обострения варикозов нельзя, если установлена варикозная болезнь нижних конечностей, отмечает врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

Самым правильным будет – подбор лечения, которое человек принимает под контролем врача. Если это терапевтическое лечение, то назначаются флеботоники, мази НПВС, гепариновые мази. Если это хирургическое лечение, то на него после него должна быть назначена поддерживающая терапия. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог