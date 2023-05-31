$80.99+0.3186.50-0.01

Лето и варикоз: можно ли избежать обострения

Варикоз – это расширение вен, сопровождаемое нарушением кровотока и несостоятельностью венозных клапанов. Вены, в свою очередь, чувствительны к перепадам температуры, особенно экстремальным.

Лето и варикоз: можно ли избежать обострения
© Unsplash

"Рамблер" расскажет о мерах, которых рекомендуют придерживаться специалисты летом, и о том, можно ли избежать обострения заболевания в самый жаркий сезон года.

Видео дня

Три вопроса доктору о варикозном расширении вен

Когда кровеносные сосуды расширяются, клапаны в венах должны работать усерднее, чтобы быть эффективными, а при варикозном расширении вен, которые уже растянуты, эти клапаны повреждены. В результате в жаркие дни вены выглядят хуже, и усугубляются такие симптомы, как боль в ногах, судороги и отек лодыжек. Летняя погода еще больше повреждает вены, предупреждают специалисты Международного института сердца Университета Лома Линда.

Воздействие ультрафиолетового излучения влияет на эластичность кожи, а оно, в свою очередь, на сами вены. Солнечные лучи сами по себе не является причиной варикозного расширения, однако существующее расширение может ухудшиться.

Как правило, озвучиваются следующие меры предосторожности, которые можно предпринять для облегчения неприятных симптомов варикоза (прежде чем следовать им, стоит проконсультироваться с врачом):

  • Наносите солнцезащитный крем. Использование его специально на ногах, шее, декольте и лице также является эффективным способом предотвращения повреждения поверхности кожи;
  • Носите свободную одежду из хлопка или льна;
  • Избегайте солнца в период с 11:00 до 15:00;
  • Умеренные физические упражнения поддерживают кровоток и отлично справляются с дискомфортом от варикозного расширения вен. Отправляйтесь на прогулку рано утром или в сумерках, чтобы избежать самой жаркой части дня. Плавание также является отличным летним упражнением;
  • Прохладная ванна, душ или плавание отлично подходят для поддержания прохлады во всем теле;
  • Избегайте горячих ванн, душа, саун и джакузи;
  • Пейте много прохладной свежей воды. Она помогает разжижать кровь, а более разжиженная кровь течет легче и сводит к минимуму места циркуляции стресса в венах;
  • Избегайте соленой пищи, сладких напитков, ограничьте употребление алкогольных напитков, так как они вызывают обезвоживание;
  • Поднимайте ноги выше уровня сердца, когда читаете, смотрите телевизор или отдыхаете;
  • Носите компрессионные носки или чулки, особенно если вы путешествуете на большие расстояния или планируете стоять в течение длительного времени.

Однако избежать обострения варикозов нельзя, если установлена варикозная болезнь нижних конечностей, отмечает врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

Самым правильным будет – подбор лечения, которое человек принимает под контролем врача. Если это терапевтическое лечение, то назначаются флеботоники, мази НПВС, гепариновые мази. Если это хирургическое лечение, то на него после него должна быть назначена поддерживающая терапия.

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий