Авитаминоз: какие сдать анализы и как восполнить дефициты
Лето – сезон витаминов и щедрого солнца. Казалось бы, в эти три ярких месяца человек точно не может испытывать дисбаланс витаминов. Однако все не так просто – человеческий организм может "устать" в любой из сезонов. Поэтому следует держать руку на пульсе.
Врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина рассказала, что такое авитаминоз, почему он возникает и как восполнить дефициты витаминов и минералов в организме.
Для начала следует разобраться в базовых понятиях. Важно понимать, что авитаминоз – это острый, по-настоящему опасный для функционирования организма недостаток витаминов и минералов. Это патологический процесс, который требует обязательной корректировки под контролем специалистов.
Не путайте это состояние с гиповитаминозом – хорошо известным большинству из нас дефицитом полезных веществ в организме, особенно – в условиях «межсезонья». Возникает он, как правило, в результате недостаточного поступления или неполноценного усвоения витаминов.Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.
Гиповитаминоз может проявиться даже в щедрый на витамины и полезные вещества летний период года. Причин этому множество. Самые распространенные:
- строгие и изнурительные диеты или такие же изнурительные спортивные нагрузки,
- несбалансированный рацион,
- заболевание ЖКТ,
- стресс,
- дисбиоз.
Если вы почувствовали резкий упадок сил или сбой какой-то из систем организма, необходимо как можно скорее пройти полный чек-ап организма.
В первую очередь при подозрении на авитаминоз или гиповитаминоз специалист назначит вам исследования крови для определения уровня витаминов. Ряд дефицитных состояний можно сразу определить по жалобам и результатам осмотра. Всесезонные причины иногда провоцируют «простой», на первый взгляд, дефицит витаминов и минералов. И здесь уже не обойтись без сочной тарелки натуральных овощей и фруктов и прогулок под солнечными лучами.
Для начала – исключите болезни ЖКТ, системные воспаления, нарушения функций печени, клеточного метаболизма, дисбиоз и наличие кишечных паразитов. Хронические заболевания также увеличивают риск недополучить ряд витаминов, а прием некоторых лекарственных средств способен снижать всасываемость витаминов в кишечнике.
Еще одним из сильнейшим стресс-фактором, влияющим на уровень витаминов в организме, является состояние нервной системы и плохой сон.
После полноценного и всестороннего обследования следует составить подходящий именно вам план питания, желательно – при участии специалиста-нутрициолога или диетолога. В некоторых случаях требуется дополнительно подключить к борьбе с гиповитаминозом моновитамины или витаминно-минеральные комплексы.Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.
От А до Йода
Разберемся в наиболее часто встречающихся состояниях при недостатке того или иного витамина.
Витамин A
Дефицит витамина A наряду с нехваткой цинка зачастую ухудшает состояние кожи и ведет к развитию патологий глаз. На чем следует сделать акцент в этом случае? На следующих продуктах:
- яичный желток,
- молоко,
- печень животных,
- красный перец,
- морковь,
- тыква,
- помидоры,
- шпинат,
- петрушка,
- листья салата.
Витамины группы В
Недостаток витаминов многочисленной группы В может проявляться множеством симптомов – от головных болей и болей в сердечной области (В1), «заедов» в уголках рта и сухости кожи (В2), невротических симптомов и тиков (В6) до неприятного запаха изо рта (В9), анемии, тахикардии, головокружений, которые свидетельствует о высоком недостатке витамина B12.
Уровень витамина B1 возможно скомпенсировать, вводя в рацион горох, овсяные отруби, семена кунжута и подсолнечника, фисташки. Витамином B6 богаты рыба, мясо, яйца, молоко.
Растительные продукты: фасоль, пшеница, рис, гречка, семена подсолнечника, фисташки, грецкий орех, фундук, соя. Витамин B12 ищите в продуктах животного происхождения: мясо, печень, скумбрия.
Витамин С
Недостаток витамина С, как правило, влечет за собой повышенную сонливостью, слабость, апатию. Выбивается из этого ряда еще один симптом – ухудшение состояния десен. Обязательно обращайте внимание на их изменения. Витамин C содержится в цитрусовых, шиповнике, облепихе, смородине петрушке и укропе, помидорах, ананасах и капусте. А самой распространенной аптечной формой является порошок и шипучие таблетки Витамин C.
Витамин D
Дефицит витамина D зачастую определяется по таким признакам, как повышенная хрупкость костей, ухудшение качества волос и ногтей, стремительное развитие кариеса, боли в суставах.
Витамин Е
Потеря эластичности кожи, ломкость волос и ногтей могут также указывать на недостаток витамина E. Он же отвечает за качество зрения. Напрямую вы можете получить его, добавив в рацион шпинат, креветки, рыбу, авокадо, орехи, растительные масла.
Витамин К
Если вы мучаетесь частыми носовыми кровотечениями, проверьте уровень витамина K. Он влияет на показатель свертываемости крови. Витамином K богат картофель, кукуруза, горох, фасоль, квашеная капуста.
Наиболее эффективная профилактика гиповитаминоза – это ваши здоровые привычки. Правильный режим дня, не изнуряющие спортивные нагрузки, полноценный сон, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек – лучшие проводники всех полезных веществ. Не стоит бесконтрольно горстями принимать витамины без предварительных обследований – для начала проверьте организм, проконсультируйтесь со специалистом и скорректируйте ваш образ жизни и порядок питания. А лето – несомненно, лучший в этом помощник – самое время нормализовать метаболизм и сбалансировать все внутренние процессы организма.
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.