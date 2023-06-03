Авитаминоз: какие сдать анализы и как восполнить дефициты

Лето – сезон витаминов и щедрого солнца. Казалось бы, в эти три ярких месяца человек точно не может испытывать дисбаланс витаминов. Однако все не так просто – человеческий организм может "устать" в любой из сезонов. Поэтому следует держать руку на пульсе.

© unsplash.com

Врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина рассказала, что такое авитаминоз, почему он возникает и как восполнить дефициты витаминов и минералов в организме.

Видео дня

Для начала следует разобраться в базовых понятиях. Важно понимать, что авитаминоз – это острый, по-настоящему опасный для функционирования организма недостаток витаминов и минералов. Это патологический процесс, который требует обязательной корректировки под контролем специалистов.



Не путайте это состояние с гиповитаминозом – хорошо известным большинству из нас дефицитом полезных веществ в организме, особенно – в условиях «межсезонья». Возникает он, как правило, в результате недостаточного поступления или неполноценного усвоения витаминов. Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Гиповитаминоз может проявиться даже в щедрый на витамины и полезные вещества летний период года. Причин этому множество. Самые распространенные:

строгие и изнурительные диеты или такие же изнурительные спортивные нагрузки,

несбалансированный рацион,

заболевание ЖКТ,

стресс,

дисбиоз.

Если вы почувствовали резкий упадок сил или сбой какой-то из систем организма, необходимо как можно скорее пройти полный чек-ап организма.

В первую очередь при подозрении на авитаминоз или гиповитаминоз специалист назначит вам исследования крови для определения уровня витаминов. Ряд дефицитных состояний можно сразу определить по жалобам и результатам осмотра. Всесезонные причины иногда провоцируют «простой», на первый взгляд, дефицит витаминов и минералов. И здесь уже не обойтись без сочной тарелки натуральных овощей и фруктов и прогулок под солнечными лучами.



Для начала – исключите болезни ЖКТ, системные воспаления, нарушения функций печени, клеточного метаболизма, дисбиоз и наличие кишечных паразитов. Хронические заболевания также увеличивают риск недополучить ряд витаминов, а прием некоторых лекарственных средств способен снижать всасываемость витаминов в кишечнике.



Еще одним из сильнейшим стресс-фактором, влияющим на уровень витаминов в организме, является состояние нервной системы и плохой сон.



После полноценного и всестороннего обследования следует составить подходящий именно вам план питания, желательно – при участии специалиста-нутрициолога или диетолога. В некоторых случаях требуется дополнительно подключить к борьбе с гиповитаминозом моновитамины или витаминно-минеральные комплексы. Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

От А до Йода

Разберемся в наиболее часто встречающихся состояниях при недостатке того или иного витамина.

Витамин A

Дефицит витамина A наряду с нехваткой цинка зачастую ухудшает состояние кожи и ведет к развитию патологий глаз. На чем следует сделать акцент в этом случае? На следующих продуктах:

яичный желток,

молоко,

печень животных,

красный перец,

морковь,

тыква,

помидоры,

шпинат,

петрушка,

листья салата.

Витамины группы В

Недостаток витаминов многочисленной группы В может проявляться множеством симптомов – от головных болей и болей в сердечной области (В1), «заедов» в уголках рта и сухости кожи (В2), невротических симптомов и тиков (В6) до неприятного запаха изо рта (В9), анемии, тахикардии, головокружений, которые свидетельствует о высоком недостатке витамина B12.

Уровень витамина B1 возможно скомпенсировать, вводя в рацион горох, овсяные отруби, семена кунжута и подсолнечника, фисташки. Витамином B6 богаты рыба, мясо, яйца, молоко.

Растительные продукты: фасоль, пшеница, рис, гречка, семена подсолнечника, фисташки, грецкий орех, фундук, соя. Витамин B12 ищите в продуктах животного происхождения: мясо, печень, скумбрия.

Витамин С

Недостаток витамина С, как правило, влечет за собой повышенную сонливостью, слабость, апатию. Выбивается из этого ряда еще один симптом – ухудшение состояния десен. Обязательно обращайте внимание на их изменения. Витамин C содержится в цитрусовых, шиповнике, облепихе, смородине петрушке и укропе, помидорах, ананасах и капусте. А самой распространенной аптечной формой является порошок и шипучие таблетки Витамин C.

Витамин D

Дефицит витамина D зачастую определяется по таким признакам, как повышенная хрупкость костей, ухудшение качества волос и ногтей, стремительное развитие кариеса, боли в суставах.

Витамин Е

Потеря эластичности кожи, ломкость волос и ногтей могут также указывать на недостаток витамина E. Он же отвечает за качество зрения. Напрямую вы можете получить его, добавив в рацион шпинат, креветки, рыбу, авокадо, орехи, растительные масла.

Витамин К

Если вы мучаетесь частыми носовыми кровотечениями, проверьте уровень витамина K. Он влияет на показатель свертываемости крови. Витамином K богат картофель, кукуруза, горох, фасоль, квашеная капуста.