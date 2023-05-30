Какая еда защищает от фиброза печени

Фиброз печени — заболевание, при котором в органе разрастается соединительная ткань. Из-за этого печень перестает нормально работать и увеличивается в размерах. Само заболевание не имеет симптомов, а человек не чувствует болезненных ощущений. Однако последствием фиброза может стать цирроз.

© Unsplash

Чаще всего разрушение печени происходит из-за вирусных заболеваний, нарушения обмена веществ, а также под воздействием токсинов. Например, алкоголя. Печень сильно повреждается и не может регенерировать, вследствие чего орган обрастает соединительными тканями.

Видео дня

Фиброз считается необратимым заболеванием, но ученые до сих пор ведут работу по замещению органа. В некоторых случаях им удавалось добиться регресса, но пока эти методы не используются в широкой практике.

Если у человек есть риск появления фиброза печени, ему стоит заранее обеспокоиться тем, чтобы его предотвратить. В первую очередь необходимо побороть вредные привычки, которые наносят ущерб всему организму. Также стоит наладить питание.

Ученые из университета Осаки провели исследование о том, как можно замедлить процесс фиброза печени. Они провели эксперимент на 136 людях, которые страдали фиброзом на начальных этапах и решили проверить, можно ли замедлить болезнь с помощью пищи. В результате они пришли к выводу, что в профилактике заболевания и для его замедления можно использовать японскую кухню.

Японская кухня давно является предметов исследования различных ученых. Дело в том, что врачи относятся к ней по-разному из-за высокого содержания углеводов и соли. Тем не менее, такая кухня богата содержанием клетчатки, ненасыщенных жиров, морепродуктов, фруктов и овощей.

Исследователи отметили, что чем ближе испытуемый был к японской кухне, тем медленнее у него развивался фиброз печени. Врачи предполагают, что такая диета помогает не только замедлить процесс, но и служить профилактикой фиброза. Все это оказалось возможно благодаря главным составляющим этой кухни — сои и морским продуктам.