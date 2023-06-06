Тревожные симптомы депрессии, на которые стоит обратить внимание
Согласно статистике ВОЗ, во всем мире депрессией страдает около 280 миллионов человек, и это только поставленные диагнозы. Многие люди годами живут с депрессией и не знают об этом. В некоторых случаях последствия становятся катастрофическими и болезнь переходит в тяжелую стадию, когда поддерживать состояние пациента можно только медикаментозно.
Однако если вовремя распознать депрессию и обратиться за помощью к специалисту, то развитие заболевания можно предотвратить. Чтобы уловить это состояние, нужно знать симптомы, по которым можно отличить депрессию от усталости и грусти. О первых тревожных симптомах — в материале “Рамблера”.
Проблематика постановки диагноза заключается в том, что многие люди имеют искаженное представление о симптомах депрессии и думают о том, что им просто грустно или одиноко. Однако на самом деле это не так.
“Депрессивные симптомы могут быть настолько не похожи на общепринятые обывателями, как и друг на друга, что это вызывает серьезные сложности в самодиагностики”
Среди симптомов депрессии выделяют:
- усталость;
- потеря уверенности в себе;
- подавленное настроение;
- чувство вины без обоснования;
- снижение концентрации;
- нарушения сна (бессонница или недосып);
- потеря веса;
- потеря аппетита.
Довольно часто депрессия сопровождается физическим недомоганием и это связано с психосоматикой. Например если вы чувствуете себя нехорошо, проходите врачей, обследования и сдаете анализы, но у вас не выявляют серьезных заболеваний, то это — повод обратиться к психиатру. Иногда депрессия маскируется под психосоматику, поэтому важно исключить проблемы с ментальным здоровьем.
Однако одним из основных симптомов депрессии, считают психотерапевты, считается то, что человек не может заниматься бытовыми вещами. В таком случае больной перестает учиться, работать и общаться с другими людьми. Подавленное социальное состояние — один из важнейших признаков депрессии.
“В норме у нас не всегда хорошее настроение, разное самочувствие, но это не мешает нам заниматься своими делами, особенно неотложными, и жить свою жизнь”
Если вы чувствуете подавленное состояние, оно может быть связано с другими психологическими проблемами. Проконсультируйтесь со специалистом, который поможет вам в постановке диагноза после нескольких тестов и подтвердит или опровергнет ваши опасения.
Если депрессию не лечить, она может привести к другим проблемам. У людей , которые не лечат депрессию, чаще встречаются структурные изменения мозга и болезнь Альцгеймера, они в большей степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и расстройствам ЦНС.