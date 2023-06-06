Тревожные симптомы депрессии, на которые стоит обратить внимание

Согласно статистике ВОЗ, во всем мире депрессией страдает около 280 миллионов человек, и это только поставленные диагнозы. Многие люди годами живут с депрессией и не знают об этом. В некоторых случаях последствия становятся катастрофическими и болезнь переходит в тяжелую стадию, когда поддерживать состояние пациента можно только медикаментозно.

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Однако если вовремя распознать депрессию и обратиться за помощью к специалисту, то развитие заболевания можно предотвратить. Чтобы уловить это состояние, нужно знать симптомы, по которым можно отличить депрессию от усталости и грусти. О первых тревожных симптомах — в материале “Рамблера”.

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Проблематика постановки диагноза заключается в том, что многие люди имеют искаженное представление о симптомах депрессии и думают о том, что им просто грустно или одиноко. Однако на самом деле это не так.

“Депрессивные симптомы могут быть настолько не похожи на общепринятые обывателями, как и друг на друга, что это вызывает серьезные сложности в самодиагностики” Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Среди симптомов депрессии выделяют:

усталость;

потеря уверенности в себе;

подавленное настроение;

чувство вины без обоснования;

снижение концентрации;

нарушения сна (бессонница или недосып);

потеря веса;

потеря аппетита.

Довольно часто депрессия сопровождается физическим недомоганием и это связано с психосоматикой. Например если вы чувствуете себя нехорошо, проходите врачей, обследования и сдаете анализы, но у вас не выявляют серьезных заболеваний, то это — повод обратиться к психиатру. Иногда депрессия маскируется под психосоматику, поэтому важно исключить проблемы с ментальным здоровьем.

Однако одним из основных симптомов депрессии, считают психотерапевты, считается то, что человек не может заниматься бытовыми вещами. В таком случае больной перестает учиться, работать и общаться с другими людьми. Подавленное социальное состояние — один из важнейших признаков депрессии.

“В норме у нас не всегда хорошее настроение, разное самочувствие, но это не мешает нам заниматься своими делами, особенно неотложными, и жить свою жизнь” Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Если вы чувствуете подавленное состояние, оно может быть связано с другими психологическими проблемами. Проконсультируйтесь со специалистом, который поможет вам в постановке диагноза после нескольких тестов и подтвердит или опровергнет ваши опасения.