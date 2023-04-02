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1 час назад

Биологи обнаружили, что излишек глицина может усиливать депрессию

Мира Маркина

Ученые из Университета Флориды доказали, что добавки с глицином, которые рекламируют как улучшители настроения, способны вызывать или усиливать депрессию. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Science.

Биологи обнаружили, что излишек глицина может усиливать депрессию
Фото: PxherePxhere

Эксперимент на грызунах показал, что те, у кого в мозге отсутствовал рецептор, который активируется аминокислотой глицин, были устойчивее к стрессу. Из этого следует, что из-за избытка глицина могут развиваться депрессия и беспокойство.

Далее планируется определить, есть ли такой же рецептор у людей. Если есть, что его блокировка может стать новым инструментом, позволяющим бороться с депрессией. В то время как в основном лекарства от депрессии нужно принимать несколько недель без точной гарантии результата, гипотетический блокатор рецепторов к глицину имеет все шансы стать быстродействующим антидепрессантом.

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