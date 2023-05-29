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1 час назад

Может ли работа на даче снизить риск деменции

Диана Товсепова

Работа в саду может снизить риск развития деменции у пожилых людей. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Может ли работа на даче снизить риск деменции
Фото: unsplashunsplash

Исследование китайских ученых показало, что деятельность, связанная с работой на участках, в огородах и садах, может поддерживать здоровье мозга.

Ученые из Сычуаньского университета в Китае изучили людей в возрасте от 40 до 69 лет и обнаружили, что садоводство может помочь снизить риск развития деменции. Так, те, кто регулярно работал в саду, на 20% реже заболевали деменцией. Ученые считают, что физический труд помогает увеличить приток крови к мозгу.

Выяснилось также, что у тех, кто чаще посещал семью и друзей, вероятность развития деменции была на 15% ниже. Предполагается, что общение с родными помогает улучшить когнитивные функции посредством социального взаимодействия.

При этом люди, которые плавали, катались на велосипеде или ходили пешком, на 35% реже страдали деменцией.

Один из авторов исследования, доктор Хуан Сонг из Сычуаньского университета в Китае заявил:

«Мы обнаружили, что физические упражнения, работа по дому и общественные визиты связаны со снижением риска различных типов деменции».

Снижение риска деменции наблюдалось даже при учете генетического риска заболевания и семейного анамнеза.

В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, также учитывались такие факторы, как возраст и употребление алкоголя.

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