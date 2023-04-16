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Какие обследования надо пройти для диагностики деменции

Деменция характеризуется нарушением когнитивных способностей в старшем возрасте. При развитии этого заболевания пациент теряет краткосрочную память, у него чаще бывают перемены в настроении, он начинает путаться в словах и испытывает трудности с повседневными задачами.

Какие обследования надо пройти для диагностики деменции
© Unsplash

Одной из важных составляющих является диагностика деменции. О том, какие обследования проводятся для выявления этого заболевания, — сообщает “Рамблер”.

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Осмотр невролога

Один из начальных пунктов — консультация врача-невролога и психиатра. Он собирает анамнез пациента для того, чтобы убедиться в наличии у него определенного заболевания. Невролог проводит осмотр и общается с близкими людьми пациента. По их словам он тоже определяет наличие болезни.

КТ и МРТ

Деменция, прежде всего, влияет на человеческий мозг. И это можно определить по определенным исследованиям, например, по КТ или МРТ. На снимках активности мозга человека можно увидеть отделы, работа которых не так активна. Невролог анализирует состояние мозга, и уже после этого ставит диагноз.

"Обязательно нужно сделать анализ на выявление концентрации витамина В12 и фолатов в сыворотке в крови. Также необходимо определение концентрации гормонов щитовидной железы, развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, который будет в себя включать определение электролитов, креатина, глюкозы, печеночный фермент — это обязательная часть анализа"

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Специальные тесты

При обследовании невролог и психиатр проводят с пациентом специальные тесты, которые определяют его способности. Так, существует тест, проверяющий то, насколько хорошо человек запоминает слова, насколько он способен вести быт и многое другое.

"Самое важное — это инструментальные и лабораторные исследования, которые необходимо пройти для того, чтобы исключить метаболические и структурные поражения головного мозга"

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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