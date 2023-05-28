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Как проявляется гастрит и можно ли его вылечить полностью

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Заболевание это встречается все чаще. "Рамблер" решил поговорить со специалистом и узнать, как проявляется гастрит и можно ли от него полностью избавиться.

Как проявляется гастрит и можно ли его вылечить полностью
© Unsplash

Причины гастрита многочисленные и разнообразные:

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  • Инфекционный гастрит, в частности, наиболее частая причина – хеликобактерная инфекция
  • Аутоиммунный гастрит
  • Химический (в том числе на фоне приема лекарственных препаратов, наиболее частая причина - прием нестероидных противовоспалительных препаратов, препаратов аспирина)
  • Радиационный (в том числе на фоне проведения лучевой терапии)
  • Эозинофильный (на фоне пищевой аллергии)
  • Вирусный (частая причина цитомегаловирус, гастроэнтеротропные вирусы)
  • Поражение слизистой желудка при болезни Крона

Гастрит является морфологическим диагнозом и устанавливается морфологом на основании данных биопсии. Именно данные биопсии могут подтвердить или опровергнуть наличие воспаление слизистой желудка. Состояния, при котором есть изменения слизистой, но нет данных о наличии воспаления, определяются как гастропатия.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Наиболее частыми симптомами, характерными для гастрита являются симптомы диспепсии: боль в верхней части живота (эпигастрии), тошнота, тяжесть после приема пищи, эпизоды рвоты. Однако клинической симптоматики гастрита может и не быть, и выявления гастрита на гастроскопии могут быть случайной находкой.

Достаточно часто причиной вышеуказанных симптомов может быть функциональная диспепсия – состояние характеризующееся выраженной симптоматикой без признаков воспаления или изменения слизистой желудка.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Лечение гастрита заключается в выявлении и исключении факторов, вызывающих воспаление слизистой желудка. Однако в случае отсутствия полного эффекта от терапии первопричины гастрита, часто можно заподозрить наличие функциональной диспепсии.

Гастроэнтеролог перечислила запрещенные при обострении гастрита продукты

Таким образом, очень часто смешиваются 2 патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта: гастрит и функциональная диспепсия. Оба этих состояния, при условии верного выявления причины, удачно корректируются при соблюдении рекомендаций лечащего врача. Причины гастрита, как правило, корректируются успешнее, и симптомы проходят быстрее, чем при функциональной диспепсии.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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