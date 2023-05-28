Как проявляется гастрит и можно ли его вылечить полностью

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Заболевание это встречается все чаще. "Рамблер" решил поговорить со специалистом и узнать, как проявляется гастрит и можно ли от него полностью избавиться.

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Причины гастрита многочисленные и разнообразные:

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Инфекционный гастрит, в частности, наиболее частая причина – хеликобактерная инфекция

Аутоиммунный гастрит

Химический (в том числе на фоне приема лекарственных препаратов, наиболее частая причина - прием нестероидных противовоспалительных препаратов, препаратов аспирина)

Радиационный (в том числе на фоне проведения лучевой терапии)

Эозинофильный (на фоне пищевой аллергии)

Вирусный (частая причина цитомегаловирус, гастроэнтеротропные вирусы)

Поражение слизистой желудка при болезни Крона

Гастрит является морфологическим диагнозом и устанавливается морфологом на основании данных биопсии. Именно данные биопсии могут подтвердить или опровергнуть наличие воспаление слизистой желудка. Состояния, при котором есть изменения слизистой, но нет данных о наличии воспаления, определяются как гастропатия.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Наиболее частыми симптомами, характерными для гастрита являются симптомы диспепсии: боль в верхней части живота (эпигастрии), тошнота, тяжесть после приема пищи, эпизоды рвоты. Однако клинической симптоматики гастрита может и не быть, и выявления гастрита на гастроскопии могут быть случайной находкой.

Достаточно часто причиной вышеуказанных симптомов может быть функциональная диспепсия – состояние характеризующееся выраженной симптоматикой без признаков воспаления или изменения слизистой желудка.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Лечение гастрита заключается в выявлении и исключении факторов, вызывающих воспаление слизистой желудка. Однако в случае отсутствия полного эффекта от терапии первопричины гастрита, часто можно заподозрить наличие функциональной диспепсии.