ВИЧ – это заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, поражая иммунную систему, оно вызывает необратимые изменения в организме: присоединяются различные инфекции, могут появиться онкозаболевания.
"Рамблер" поговорил с доктором, чтобы узнать, как проявляется ВИЧ в первые недели после заражения, и о чем важно знать, чтобы не упустить время и вовремя начать лечение.
Вирус передается через сперму, кровь, выделения влагалища, грудное молоко.
Любое заболевание имеет стадийность, и иммунодефицит – не исключение:
1) стадия инкубации (размножение вируса)
2) стадия первичных проявлений
3) стадия бессимптомная
4) острая стадия ВИЧ – без вторичных проявлений
5) острая стадия ВИЧ – с вторичными проявлениями
6)стадия медленного прогрессирования
7) стадия присоединения вторичных инфекций от 4 до 10 лет
8) терминальная – СПИД
Поэтому, всегда своим пациенткам рекомендую сдавать кровь на антитела к ВИЧ только спустя 3 месяца после незащищенного полового акта.
В нашей стране возможно это сделать бесплатно и анонимно в СПИД-центре любого города.
CDC-Centers for Disease Control and Prevention – национальное агентство общественного здравоохранения США, рассказывает нам о следующих "сигналах":
На данный момент ВИЧ, к сожалению, является неизлечимым заболеванием. Но фармацевтическая промышленность не стоит на месте, проводятся многочисленные мировые исследования и поиск той самой заветной таблетки для излечения.
Но мы имеем в арсенале антиретровирусную терапию (АРТ). С помощью АРТ врачи научились проводить экстренную профилактику заражения, тормозить передачу вируса от матери к плоду во время беременности, сохранять и продлевать жизнь многим пациентам ВИЧ+ на долгие годы.