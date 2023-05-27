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2 часа назад

Как проявляется ВИЧ в первые недели после заражения

Мира Маркина
Муртазина Екатерина Викторовнаэксперт

ВИЧ – это заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, поражая иммунную систему, оно вызывает необратимые изменения в организме: присоединяются различные инфекции, могут появиться онкозаболевания.

Как проявляется ВИЧ в первые недели после заражения
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" поговорил с доктором, чтобы узнать, как проявляется ВИЧ в первые недели после заражения, и о чем важно знать, чтобы не упустить время и вовремя начать лечение.

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Все знают, что самый распространенный путь передачи – половой, но также есть вариант заражение от матери к ребенку во время беременности и родов, через инъекции и при попадании заражённого материала на повреждённую кожу и слизистые оболочки глаз, носа и ротовой полости.
Муртазина Екатерина Викторовна
Муртазина Екатерина ВикторовнаВрач-эндокринолог, врач-терапевт

Вирус передается через сперму, кровь, выделения влагалища, грудное молоко.

Любое заболевание имеет стадийность, и иммунодефицит – не исключение:

1) стадия инкубации (размножение вируса)

2) стадия первичных проявлений

3) стадия бессимптомная

4) острая стадия ВИЧ – без вторичных проявлений

5) острая стадия ВИЧ – с вторичными проявлениями

6)стадия медленного прогрессирования

7) стадия присоединения вторичных инфекций от 4 до 10 лет

8) терминальная – СПИД

Симптомы заболевания

Сама стадия бессимптомного течения или клинической задержки, когда вирус только лишь размножается и иммунитет пытается с ним бороться, может протекать от 3 месяцев до 1 года. Поэтому, всегда своим пациенткам рекомендую сдавать кровь на антитела к ВИЧ только спустя 3 месяца после незащищенного полового акта.
Муртазина Екатерина Викторовна
Муртазина Екатерина ВикторовнаВрач-эндокринолог, врач-терапевт

Поэтому, всегда своим пациенткам рекомендую сдавать кровь на антитела к ВИЧ только спустя 3 месяца после незащищенного полового акта.

В нашей стране возможно это сделать бесплатно и анонимно в СПИД-центре любого города.

Так на что же обратить внимание?

CDC-Centers for Disease Control and Prevention – национальное агентство общественного здравоохранения США, рассказывает нам о следующих "сигналах":

  • боль в горле, лихорадка до 37-37,5С, сыпь, боли в мышцах, усталость, язвы во рту. ВАЖНО! наличие симптомов не означает, что у Вас ВИЧ! Единственный достоверный способ это узнать – пройти тестирование.
  • симптомов может и не быть
Как врач, я не могу не сообщить Вам про соответствующую защиту: 1) при интимной связи с новым партнером используйте презерватив, делайте это правильно
Когда вы переходите с анального акта, на вагинальный – презерватив нужно менять. Если понимаете, что нет смазки, презерватив сухой – поменяйте на новый, чтобы не порвался.
2) никогда не делитесь своими иглами для инъекции лекарств – все шприцы для исключительно для одноразового пользования
3) выбирайте вид деятельности с минимальными рисками заражения
4) если вы в группе риска по заражению (медицинский работник, к примеру), тестируйтесь чаще
Муртазина Екатерина Викторовна
Муртазина Екатерина ВикторовнаВрач-эндокринолог, врач-терапевт

На данный момент ВИЧ, к сожалению, является неизлечимым заболеванием. Но фармацевтическая промышленность не стоит на месте, проводятся многочисленные мировые исследования и поиск той самой заветной таблетки для излечения.

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Но мы имеем в арсенале антиретровирусную терапию (АРТ). С помощью АРТ врачи научились проводить экстренную профилактику заражения, тормозить передачу вируса от матери к плоду во время беременности, сохранять и продлевать жизнь многим пациентам ВИЧ+ на долгие годы.

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