Как проявляется ВИЧ в первые недели после заражения

Как врач, я не могу не сообщить Вам про соответствующую защиту: 1) при интимной связи с новым партнером используйте презерватив, делайте это правильно

Когда вы переходите с анального акта, на вагинальный – презерватив нужно менять. Если понимаете, что нет смазки, презерватив сухой – поменяйте на новый, чтобы не порвался.

2) никогда не делитесь своими иглами для инъекции лекарств – все шприцы для исключительно для одноразового пользования

3) выбирайте вид деятельности с минимальными рисками заражения

4) если вы в группе риска по заражению (медицинский работник, к примеру), тестируйтесь чаще