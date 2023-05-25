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В РФ выявили новый хантавирус: что нам известно

СМИ сообщили о том, что на Северном Кавказе в России обнаружили ранее неизвестный хантавирус. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

В РФ выявили новый хантавирус: что нам известно
© Unsplash.com

В мире и в России хантавирусы приводили к многочисленным вспышкам заболеваний среди людей. В переносе заболевания чаще всего винили грызунов, однако ученые отмечают, что значительный вклад в распространение хантавирусов также вносят насекомоядные. Многие варианты не исследованы и не описаны учеными.

Известно, что хантавирусы относятся к наиболее важным передающихся от животных патогенов человека, которые распространяются воздушно-пылевым путем. Такие вирусы встречаются во многих частях мира и приводят к развитию двух клинически различных форм заболевания у людей – геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Евразии и хантавирусного легочного синдрома в Северной и Южной Америке. В России каждый год диагностирую около 7600 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

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В ходе первого проекта в России по изучению хантавирусов исследовано более 130 проб бурозубок, ежей, кротов и летучих мышей из Ингушетии и Дагестана. Наряду с уже известными хантавирусами, ученые обнаружили у бурозубок был обнаружен ранее неизвестный вид.

В результате исследования у двух видов кавказских бурозубок – S. volnuchini и S. satunini – обнаружили вид вирса, который отличался от всех ранее известных.

Его отличие от наиболее близкого вируса Алтай (ALTV) составило 23,3 процента для нуклеотидных и 10,3 процента для аминокислотных последовательностей. Результаты дали основание полагать, что был выявлен новый вид хантавируса.

На следующем этапе исследования ученые планируют установить видовую принадлежность этого вируса.

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