К каким осложнениям приводят аденовирусы: бронхит и пневмония

Бронхит и пневмония: к каким серьезным проблемам приводят распространенные аденовирусы
О том, что такое аденовирусы, которыми болели большинство людей, и как они могут привести к пневмонии — читайте в материале "Рамблера".
Аденовирусы получили такое название, потому как первые такие вирусы были обнаружены в аденоидах. На самом деле, это большая группа вирусов, насчитывающая до 40 серотипов.
Аденовирусы могут вызывать заболевания от легкой до тяжелой степени. Люди с ослабленной иммунной системой или существующими респираторными или сердечными заболеваниями подвержены более высокому риску развития тяжелых заболеваний от аденовирусной инфекции.
Аденовирусы могут вызывать широкий спектр осложнений таких как:
- симптомы простуды или гриппа
- высокая температура
- больное горло
- острый бронхит (воспаление дыхательных путей легких, иногда называемое «грудной насморк»)
- пневмония (инфекция легких)
- розовый глаз (конъюнктивит)
- острый гастроэнтерит (воспаление желудка или кишечника, вызывающее диарею, рвоту, тошноту и боль в животе)
Менее распространенные проявления аденовирусной инфекции включают:
- воспаление мочевого пузыря или инфекция
- неврологическое заболевание (состояния, поражающие головной и спинной мозг)
В целом, легкие формы аденовирусов проходят чаще всего без температуры, с похожими на грипп симптомами и конъюнктивитом. Тяжелая форма может протекать с присоединением бактериальной инфекции и развитием пневмонии.
В зависимости от того, откуда в организм проник вирус, тот орган и среагирует раньше всего.