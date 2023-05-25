К каким осложнениям приводят аденовирусы: бронхит и пневмония

О том, что такое аденовирусы, которыми болели большинство людей, и как они могут привести к пневмонии — читайте в материале "Рамблера".

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Аденовирусы получили такое название, потому как первые такие вирусы были обнаружены в аденоидах. На самом деле, это большая группа вирусов, насчитывающая до 40 серотипов.

Аденовирусы могут вызывать заболевания от легкой до тяжелой степени. Люди с ослабленной иммунной системой или существующими респираторными или сердечными заболеваниями подвержены более высокому риску развития тяжелых заболеваний от аденовирусной инфекции.

Аденовирусы могут вызывать широкий спектр осложнений таких как:

симптомы простуды или гриппа

высокая температура

больное горло

острый бронхит (воспаление дыхательных путей легких, иногда называемое «грудной насморк»)

пневмония (инфекция легких)

розовый глаз (конъюнктивит)

острый гастроэнтерит (воспаление желудка или кишечника, вызывающее диарею, рвоту, тошноту и боль в животе)

Менее распространенные проявления аденовирусной инфекции включают:

воспаление мочевого пузыря или инфекция

неврологическое заболевание (состояния, поражающие головной и спинной мозг)

В целом, легкие формы аденовирусов проходят чаще всего без температуры, с похожими на грипп симптомами и конъюнктивитом. Тяжелая форма может протекать с присоединением бактериальной инфекции и развитием пневмонии.