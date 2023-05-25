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Бронхит и пневмония: к каким серьезным проблемам приводят распространенные аденовирусы

О том, что такое аденовирусы, которыми болели большинство людей, и как они могут привести к пневмонии — читайте в материале "Рамблера".

К каким осложнениям приводят аденовирусы: бронхит и пневмония
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Аденовирусы получили такое название, потому как первые такие вирусы были обнаружены в аденоидах. На самом деле, это большая группа вирусов, насчитывающая до 40 серотипов.

Аденовирусы могут вызывать заболевания от легкой до тяжелой степени. Люди с ослабленной иммунной системой или существующими респираторными или сердечными заболеваниями подвержены более высокому риску развития тяжелых заболеваний от аденовирусной инфекции.

Аденовирусы могут вызывать широкий спектр осложнений таких как:

  • симптомы простуды или гриппа
  • высокая температура
  • больное горло
  • острый бронхит (воспаление дыхательных путей легких, иногда называемое «грудной насморк»)
  • пневмония (инфекция легких)
  • розовый глаз (конъюнктивит)
  • острый гастроэнтерит (воспаление желудка или кишечника, вызывающее диарею, рвоту, тошноту и боль в животе)

Как отличить ротавирус от серьезных бактериальных инфекций

Менее распространенные проявления аденовирусной инфекции включают:

  • воспаление мочевого пузыря или инфекция
  • неврологическое заболевание (состояния, поражающие головной и спинной мозг)

В целом, легкие формы аденовирусов проходят чаще всего без температуры, с похожими на грипп симптомами и конъюнктивитом. Тяжелая форма может протекать с присоединением бактериальной инфекции и развитием пневмонии.

В зависимости от того, откуда в организм проник вирус, тот орган и среагирует раньше всего.

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