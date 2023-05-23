К каким серьезным осложнениям может привести корь

Корь может привести к серьезным осложнениям и проблемам со здоровьем. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Корь может приводить к осложнениям во всех возрастных группах. Тем не менее, есть несколько групп, которые чаще страдают от осложнений кори:

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Дети младше 5 лет

Взрослые старше 20 лет

Беременные женщины

Люди с ослабленной иммунной системой, например, с лейкемией или ВИЧ-инфекцией.

Общие осложнения

Ушные инфекции возникают примерно у одного из каждых 10 детей с корью

Диарея регистрируется менее чем у одного из 10 больных корью

Тяжелые осложнения у детей и взрослых

Некоторые больные корью могут пострадать от тяжелых осложнений, таких как пневмония (инфекция легких) и энцефалит (отек головного мозга). Возможна госпитализация и в редких случаях летальный исход.

Пневмония. По данным CDC, один из 20 детей с корью заболевает пневмонией, которая является наиболее распространенной причиной смерти от кори у детей раннего возраста. При этом корь может привести как к вирусной (коревой) пневмонии, так и способствовать развитию бактериального воспаления легких.

Энцефалит. Примерно у одного ребенка из 1000, заболевших корью, разовьется энцефалит (отек головного мозга), который может привести к судорогам и привести к глухоте или умственной отсталости ребенка .

Смерть. Почти от 1 до 3 из каждых 1000 детей, инфицированных корью, умирают от респираторных и неврологических осложнений .

Осложнения во время беременности. Корь может привести к преждевременным родам у беременных женщин, которым не была сделана вакцина, или к рождению ребенка с низкой массой тела .

Долгосрочные осложнения

Подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) — очень редкое, но фатальное заболевание центральной нервной системы, возникающее в результате инфицирования вирусом кори в более раннем возрасте.

ПСПЭ обычно развивается через 7-10 лет после заражения корью, даже если человек, кажется, полностью выздоровел от болезни.

Поскольку корь была ликвидирована в 2000 г., ПСПЭ редко регистрируется в Соединенных Штатах.

Риск развития ПСПЭ может быть выше у человека, заболевшего корью в возрасте до 2 лет.

Кроме того, терапевт Александр Лаврищев в числе опасных осложнений от кори назвал миокардит, воспаление сердечной мышцы, приводящее к болям в груди, одышке, аритмии, отекам. Он напомнил, что в некоторых случаях миокардит может привести к смерти, особенно если он случается у ослабленных или пожилых людей.