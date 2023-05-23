Упражнения, которые смогут предотвратить развитие деменции

Люди часто связывают слабоумие или болезнь Альцгеймера с пожилым возрастом. Но факты и исследования показывают, что это заболевание может начать накапливаться в человеческом мозгу уже в возрасте 20 лет. Однако, ежедневное выполнение нескольких упражнений для мозга может помочь вам снизить риск развития деменции. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Что такое болезнь Альцгеймера?

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Простая, казалось бы, забывчивость может перерасти в болезнь Альцгеймера, если станет хронической. Болезнь Альцгеймера , разновидность деменции, представляющая собой неврологическое состояние, которое обычно развивается постепенно и со временем ухудшается. Проще говоря, это расстройство может ухудшить память и другие важные психические процессы. Однако сбалансированное питание, активный образ жизни и физические упражнения могут предотвратить или отсрочить начало этого заболевания.

Йога

Риск болезни Альцгеймера можно снизить, улучшив общее самочувствие, уделяя хотя бы 20 минут занятиям йогой. Медитация и асаны йоги положительно влияют на когнитивные способности. Это может улучшить работу мозга, память и внимание. Стресс иногда может приводить к проблемам с мозгом, но и с этим тоже может помочь йога.

Садоводство

Сосредоточение внимания на деталях при работе в саду может помочь вам чувствовать себя лучше со временем и уменьшить негативные мысли. Люди, которые занимаются садоводством, говорят, что чувствуют себя более расслабленными и довольными. Повышая настроение, такое хобби может улучшить ваше психическое благополучие, внимание и концентрацию.

Танцы

Согласно исследованию 2003 года, опубликованному в Медицинском журнале Новой Англии, танцы могут отсрочить начало деменции. Танец — это своего рода умственное упражнение, укрепляющее память и упрощающее мозгу хранение информации.

Ходьба

Лучший бонус от ходьбы заключается в том, что она помогает вам улучшить свои умственные способности, а также полезна для вашего физического здоровья. Каждый день уделяйте не менее 20–25 минут бегу трусцой, обычной ходьбе или быстрой ходьбе. Вы можете ходить, выполняя работу по дому, ходить в ближайший продуктовый магазин или просто в прогуливаться в саду. Это помогает насытить мозг кислородом, повысить энергию и улучшить настроение и когнитивные функции.

Тай-чи

Тай-чи — это тренировка, состоящая из последовательности медленных, равномерных движений в сочетании с глубоким дыханием. Эта техника, также известная как «медитация в движении», улучшает координацию и полезна как для физического, так и для психического здоровья.

Упражнения для мозга

Врач-невролог и консультант социального проекта Деменция.net Александр Комаров ранее перечислил простые упражнения, которые при регулярном выполнении, способны предотвратить возникновение деменции.

Пальцы на стол

На стол следует положить два пальца одной руки — указательный и средний, а потом – четыре пальца другой руки. Упражнение заключается в том, чтобы менять положение пальцев поочередно.

Зайчик для здоровья

Соединить руки в фигуру "зайчика", сложив средний и указательный пальцы и присоединив мизинец. Руки надо менять.

Руки в кулаки

Руки надо сжать в кулаки, поднять большой палец вверх, а затем поместить его между средним и указательным. После этого следует менять положение пальцев.

Рисуем левой

Нужно разделить на две части лист бумаги, а в каждую руку взять ручку. Обеими руками нужно постараться рисовать геометрические фигуры.