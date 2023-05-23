Упражнения, которые смогут предотвратить развитие деменции

Упражнения для мозга и тела, которые могут предотвратить развитие деменции
Люди часто связывают слабоумие или болезнь Альцгеймера с пожилым возрастом. Но факты и исследования показывают, что это заболевание может начать накапливаться в человеческом мозгу уже в возрасте 20 лет. Однако, ежедневное выполнение нескольких упражнений для мозга может помочь вам снизить риск развития деменции. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Что такое болезнь Альцгеймера?
Простая, казалось бы, забывчивость может перерасти в болезнь Альцгеймера, если станет хронической. Болезнь Альцгеймера , разновидность деменции, представляющая собой неврологическое состояние, которое обычно развивается постепенно и со временем ухудшается. Проще говоря, это расстройство может ухудшить память и другие важные психические процессы. Однако сбалансированное питание, активный образ жизни и физические упражнения могут предотвратить или отсрочить начало этого заболевания.
Йога
Риск болезни Альцгеймера можно снизить, улучшив общее самочувствие, уделяя хотя бы 20 минут занятиям йогой. Медитация и асаны йоги положительно влияют на когнитивные способности. Это может улучшить работу мозга, память и внимание. Стресс иногда может приводить к проблемам с мозгом, но и с этим тоже может помочь йога.
Садоводство
Сосредоточение внимания на деталях при работе в саду может помочь вам чувствовать себя лучше со временем и уменьшить негативные мысли. Люди, которые занимаются садоводством, говорят, что чувствуют себя более расслабленными и довольными. Повышая настроение, такое хобби может улучшить ваше психическое благополучие, внимание и концентрацию.
Танцы
Согласно исследованию 2003 года, опубликованному в Медицинском журнале Новой Англии, танцы могут отсрочить начало деменции. Танец — это своего рода умственное упражнение, укрепляющее память и упрощающее мозгу хранение информации.
Ходьба
Лучший бонус от ходьбы заключается в том, что она помогает вам улучшить свои умственные способности, а также полезна для вашего физического здоровья. Каждый день уделяйте не менее 20–25 минут бегу трусцой, обычной ходьбе или быстрой ходьбе. Вы можете ходить, выполняя работу по дому, ходить в ближайший продуктовый магазин или просто в прогуливаться в саду. Это помогает насытить мозг кислородом, повысить энергию и улучшить настроение и когнитивные функции.
Тай-чи
Тай-чи — это тренировка, состоящая из последовательности медленных, равномерных движений в сочетании с глубоким дыханием. Эта техника, также известная как «медитация в движении», улучшает координацию и полезна как для физического, так и для психического здоровья.
Упражнения для мозга
Врач-невролог и консультант социального проекта Деменция.net Александр Комаров ранее перечислил простые упражнения, которые при регулярном выполнении, способны предотвратить возникновение деменции.
Пальцы на стол
На стол следует положить два пальца одной руки — указательный и средний, а потом – четыре пальца другой руки. Упражнение заключается в том, чтобы менять положение пальцев поочередно.
Зайчик для здоровья
Соединить руки в фигуру "зайчика", сложив средний и указательный пальцы и присоединив мизинец. Руки надо менять.
Руки в кулаки
Руки надо сжать в кулаки, поднять большой палец вверх, а затем поместить его между средним и указательным. После этого следует менять положение пальцев.
Рисуем левой
Нужно разделить на две части лист бумаги, а в каждую руку взять ручку. Обеими руками нужно постараться рисовать геометрические фигуры.
Кроме того, врач рекомендует левой рукой прикасаться к кончику носа, а правой – левого уха, и менять руки; соединять пальцы двух рук по очереди с большим пальцем; выполнять тест Струпа (его можно найти в интернете).