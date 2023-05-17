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4 хобби, которые помогут предотвратить деменцию

Болезнь Альцгеймера входит в топ-5 самых распространенных хронических заболеваний, которые сокращают продолжительность жизни.

4 хобби, которые помогут предотвратить деменцию
© Unsplash

Ученые по сей день не изобрели лекарства против деменции. Однако большинство из них сходятся во мнении, что недуг можно предотвратить, если уделять внимание своему здоровью, а также не пренебрегать полезными хобби.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Прогулки

Даже у пациентов с диагностированной деменцией регулярные пешие прогулки улучшают функции мозга. Спорт не только укрепляет мышцы, но также оказывает благотворное влияние на когнитивные функции.

Общение

По данным исследований, регулярные встречи с приятелями способны снизить риск развития деменции на 70%. Но и это еще не все: если молодому поколению эксперты рекомендуют сократить время в соцсетях, то пожилым людям, напротив, может быть полезно общение в интернете. Такая коммуникация способна заменить "живые" встречи и поддержать активность мозга.

Рукоделие

Любые действия, требующие сосредоточенности и выполнения мелких однотипных движений, способствуют снятию стресса. А стресс, как известно, оказывает пагубное воздействие как на физическое, так и на ментальное здоровье.

Ученые: высокое кровяное давление в молодости связано с деменцией

Медитация

Ученые доказали, что регулярная медитация поддерживает участки мозга, отвечающие за память. Вдобавок к этому, люди, которые ввели медитацию в свою рутину, меньше подвержены стрессу.

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