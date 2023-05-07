Ученые: высокое кровяное давление в молодости связано с деменцией

Медики из Калифорнийского университета выяснили, что высокое кровяное давление связано с ухудшением здоровья мозга в будущем. Особенно четко эта закономерность прослеживается у мужчин. Соответствующая научная статья появилась в журнале JAMA Network Open.

Авторы исследования изучили снимки мозга пожилых людей с высоким кровяным давлением в 30 лет и тех, у кого в этот период жизни давление было нормальным. У первой группы объем серого вещества в мозге был меньше в областях лобной доли и теменной коры (эти области играют ключевую роль в когнитивных процессах, например во внимании, памяти и принятии решений, а также в сенсорной обработке и пространственном восприятии), а белое вещество было менее целостным. Медики поясняют, что оба факторы связаны с деменцией.

При этом даже небольшое отклонение от нормального кровяного давления в большую сторону коррелировало с ситуацией, когда объемы мозга в определенных областях становились меньше.

Ученые в своей работе использовали материалы двух исследований здорового старения. В них состояние здоровья оценили у 427 человек: сначала в 1964-1985 годы, а потом в 2017 и 2022 годах.

По словам исследователей, они выявили, что высокое кровяное в 30-40 лет вредно для здоровья мозга в пожилом возрасте. Это в очередной раз подсвечивает, что кровяное давление необходимо поддерживать в норме с ранних лет.

Ранее ученые выявили связь между инсультом и деменцией.