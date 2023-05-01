Врачи выявили связь между инсультом и деменцией

С когнитивными нарушениями в течение полугода после инсульта могут столкнуться более половины людей, которые перенесли это состояние. Об этом пишет Американская кардиологическая ассоциация.

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Ученые обновили и систематизировали имеющиеся статистические данные о последствиях инсульта. Около 4% взрослых американцев перенесли инсульт. В течение первого года после болезни нарушаются когнитивные функции у 60% из тех, кто выжил. Как правило, такие последствия становятся заметными в первые две недели.

Примерно две пятых людей, которые пережили инсульт, в первый год обнаруживают когнитивные искажения, которые не связаны с деменцией, но ухудшают качество жизни. До 20% выживших с легкими нарушениями восстанавливают когнитивные функции, что наиболее вероятно в первые полгода после инсульта.

Тем не менее, у каждого третьего человека, который остался жив после инсульта, в течение пяти лет может развиться деменция. В связи с этим заболеванием у человека нарушаются память, рассеивается внимание. На поздних стадиях больные деменцией полностью утрачивают дееспособность. Поэтому скрининг жертв инсульта с целью выявить когнитивные нарушения важен: он поможет начать терапию как можно раньше.

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