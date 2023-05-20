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Почему кружится голова, когда встаешь с кровати

Головокружение или предобморочное состояние при вставании чаще происходит с людьми пожилого возраста, однако может встречаться и у более молодых. "Рамблер" расскажет, с чем это связано.

Почему кружится голова, когда встаешь с кровати
© unsplash

Когда мы встаем, возниккает наршение регуляции артериального давления. Обычно при вставании под действием силы тяжести кровь скапливается в венах ног и туловища. Это является причиной снижения артериального давления и объема крови, поступающего из сердца в мозг. Низкий приток крови к мозгу обусловливает головокружение и другие симптомы.

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"Головокружение при подъеме с кровати возникает, потому что происходит гиподинамическое перераспределение кровотока. Кровь из горизонтального положения подвергается дополнительному давлению, чтобы она распространялась по всему организму. При этом организм не успевает быстро перестроиться с горизонтального на вертикальное положение, и возникает головокружение. Зачастую это связано с проблемами, которые возникают при хронической венозной недостаточности и нарушении работы клапанов вен. Если это происходит часто, на это стоит обратить внимание".

Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Чтобы компенсировать эти явления, здоровая нервная система быстро повышает частоту сердечных сокращений и сужает кровеносные сосуды, это позволяет быстро вернуть давление крови в норму еще до того, как начнут развиваться симптомы. За эту компенсацию отвечает часть нервной системы, называемая вегетативной нервной системой.

Заболевания, симптомом которых может стать головокружение

  • Нарушение функции вегетативной нервной системы в связи с заболеваниями или лекарственными препаратами
  • Снижение способности сердца к перекачиванию крови
  • Снижение объема крови
  • Гормональные нарушения
  • Длительный постельный режим
  • Надпочечниковая недостаточность
  • Возрастные изменения

Неочевидные причины головокружения

Если голова кружится часто, необходимо обратиться к врачу. Врач измерит артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Важной частью осмотра станет неврологическое обследование для проверки силы, чувствительности, рефлексов, равновесия и походки.

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