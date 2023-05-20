Почему кружится голова, когда встаешь с кровати

"Головокружение при подъеме с кровати возникает, потому что происходит гиподинамическое перераспределение кровотока. Кровь из горизонтального положения подвергается дополнительному давлению, чтобы она распространялась по всему организму. При этом организм не успевает быстро перестроиться с горизонтального на вертикальное положение, и возникает головокружение. Зачастую это связано с проблемами, которые возникают при хронической венозной недостаточности и нарушении работы клапанов вен. Если это происходит часто, на это стоит обратить внимание".



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог