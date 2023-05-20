Почему кружится голова, когда встаешь с кровати
Головокружение или предобморочное состояние при вставании чаще происходит с людьми пожилого возраста, однако может встречаться и у более молодых. "Рамблер" расскажет, с чем это связано.
Когда мы встаем, возниккает наршение регуляции артериального давления. Обычно при вставании под действием силы тяжести кровь скапливается в венах ног и туловища. Это является причиной снижения артериального давления и объема крови, поступающего из сердца в мозг. Низкий приток крови к мозгу обусловливает головокружение и другие симптомы.
"Головокружение при подъеме с кровати возникает, потому что происходит гиподинамическое перераспределение кровотока. Кровь из горизонтального положения подвергается дополнительному давлению, чтобы она распространялась по всему организму. При этом организм не успевает быстро перестроиться с горизонтального на вертикальное положение, и возникает головокружение. Зачастую это связано с проблемами, которые возникают при хронической венозной недостаточности и нарушении работы клапанов вен. Если это происходит часто, на это стоит обратить внимание".
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Чтобы компенсировать эти явления, здоровая нервная система быстро повышает частоту сердечных сокращений и сужает кровеносные сосуды, это позволяет быстро вернуть давление крови в норму еще до того, как начнут развиваться симптомы. За эту компенсацию отвечает часть нервной системы, называемая вегетативной нервной системой.
Заболевания, симптомом которых может стать головокружение
- Нарушение функции вегетативной нервной системы в связи с заболеваниями или лекарственными препаратами
- Снижение способности сердца к перекачиванию крови
- Снижение объема крови
- Гормональные нарушения
- Длительный постельный режим
- Надпочечниковая недостаточность
- Возрастные изменения
Если голова кружится часто, необходимо обратиться к врачу. Врач измерит артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Важной частью осмотра станет неврологическое обследование для проверки силы, чувствительности, рефлексов, равновесия и походки.