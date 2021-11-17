Кардиолог назвала неочевидные причины головокружений

Кардиолог, терапевт и доктор медицинских наук Ольга Козлова рассказала, почему может возникнуть головокружение. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Неприятные ощущения могут возникать из-за неправильного прикуса или позвоночной грыжи. Так, при неправильном прикусе одни мышцы постоянно находятся в тонусе, а другие расслаблены. Из-за этого нарушается работа вестибулярного аппарата.

"Еще одна причина – межпозвоночная грыжа. Она давит на позвоночную артерию, которая питает мозжечок, ствол головного мозга. И при нарушении кровоснабжения возникает головокружение"

Также этот симптом может появиться у молодых людей из-за нехватки витаминов. В таком случае нужно обратить внимание на дефицит железа и витамина B12.

"Анемия или малокровие приводит к тому, что клетки головного мозга не в полном объеме насыщаются кислородом. Происходит кислородное голодание. Отсюда и головокружение"