Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Кардиолог назвала неочевидные причины головокружений

Мария Каткова
2 часа назад

Кардиолог, терапевт и доктор медицинских наук Ольга Козлова рассказала, почему может возникнуть головокружение. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Кардиолог назвала неочевидные причины головокружений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Неприятные ощущения могут возникать из-за неправильного прикуса или позвоночной грыжи. Так, при неправильном прикусе одни мышцы постоянно находятся в тонусе, а другие расслаблены. Из-за этого нарушается работа вестибулярного аппарата.

"Еще одна причина – межпозвоночная грыжа. Она давит на позвоночную артерию, которая питает мозжечок, ствол головного мозга. И при нарушении кровоснабжения возникает головокружение"

Также этот симптом может появиться у молодых людей из-за нехватки витаминов. В таком случае нужно обратить внимание на дефицит железа и витамина B12.

"Анемия или малокровие приводит к тому, что клетки головного мозга не в полном объеме насыщаются кислородом. Происходит кислородное голодание. Отсюда и головокружение"

Другой врач рассказал о неожиданных причинах гипертонии.

Новости,Ольга Козлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители