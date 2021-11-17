Врач назвал небанальную причину гипертонии

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал о небанальных причинах повышенного давления. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Медик отметил, что проблемы с давлением могут появиться из-за смещенных костей черепа или зажатых мышц. Дело в том, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов.
"У нас в жизни много напряжения, стрессов и мало расслабления. Верхние шейные симпатические узлы дают ветви к сердцу, и за счёт работы этих узлов стимулируется работа нашей сердечной мышцы. Если в результате травм, родовых или приобретенных, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются, и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление"
Животов уверен, что в 99% случаев, если врачи не могут найти причины гипертонии, они кроются в сильной травме черепа. При этом она могла быть получена от 20 до 40 лет назад. В таком случае необходимо восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы. Так человек получит ощутимый эффект.
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