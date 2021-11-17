Врач назвал небанальную причину гипертонии

"У нас в жизни много напряжения, стрессов и мало расслабления. Верхние шейные симпатические узлы дают ветви к сердцу, и за счёт работы этих узлов стимулируется работа нашей сердечной мышцы. Если в результате травм, родовых или приобретенных, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются, и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление"