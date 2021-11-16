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Врач назвал возникающие от городского шума болезни

Катерина Саломе
4 часа назад

Заведующий кафедрой коммунальной гигиены Северо-западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Кирилл Фридман рассказал о негативном влиянии на здоровье постоянно повышенного уровня городского шума. Его слова приводит «Пятый канал».

Врач назвал возникающие от городского шума болезни
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметил эксперт, не подозревающие о вреде шума люди быстро к нему привыкают. При этом именно шум является одним из факторов загрязнения окружающей среды наряду с электромагнитным и радиационным излучениями, подчеркнул специалист. По словам эксперта, он сказывается не только на здоровьи органов слуха.

«Постоянное шумовое воздействие через нервную систему обуславливает неврозы, состояние неуравновешенного психического статуса»,

— поведал врач, добавив, что шум также может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и инфаркта миокарды.

Эксперт рекомендовал избегать шумных мест. А в квартире посоветовал устанавливать шумоизоляционную защиту.

Ранее мы рассказывали о том, как болезни почек зависят от кислотности пищи.

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