Врач назвал возникающие от городского шума болезни

Заведующий кафедрой коммунальной гигиены Северо-западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Кирилл Фридман рассказал о негативном влиянии на здоровье постоянно повышенного уровня городского шума. Его слова приводит «Пятый канал».
Как отметил эксперт, не подозревающие о вреде шума люди быстро к нему привыкают. При этом именно шум является одним из факторов загрязнения окружающей среды наряду с электромагнитным и радиационным излучениями, подчеркнул специалист. По словам эксперта, он сказывается не только на здоровьи органов слуха.
«Постоянное шумовое воздействие через нервную систему обуславливает неврозы, состояние неуравновешенного психического статуса»,
— поведал врач, добавив, что шум также может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и инфаркта миокарды.
Эксперт рекомендовал избегать шумных мест. А в квартире посоветовал устанавливать шумоизоляционную защиту.
Ранее мы рассказывали о том, как болезни почек зависят от кислотности пищи.