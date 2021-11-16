Врач назвал возникающие от городского шума болезни

Как отметил эксперт, не подозревающие о вреде шума люди быстро к нему привыкают. При этом именно шум является одним из факторов загрязнения окружающей среды наряду с электромагнитным и радиационным излучениями, подчеркнул специалист. По словам эксперта, он сказывается не только на здоровьи органов слуха.