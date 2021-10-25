Как болезни почек зависят от кислотности пищи

Согласно результатам исследований, проведенных учеными, высокая кислотная нагрузка пищи тесно связана с повышенным риском усиленного вывода с мочой белка из организма. Это, в свою очередь, является показателем повреждения почек. О том, какие продукты питания “закисляют” организм и могут привести к заболеваниям почек, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Стоит начать с того, что все продукты можно отнести к щелочеобразующим или килотообразующим. И если рацион наших предков по большей части состоял из растительной пищи, образующей в основном щелочь, то в современном обществе предпочтение часто отдают кислотообразующим продуктам. Как считают эксперты, из-за этого в наши дни фиксируют большое количество заболеваний почек.

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Дело в том, что высокая кислотность продуктов питания приводит к повреждению хрупких канальцев почек, в которых образуется моча. Пытаясь “обезвредить” повышенную кислотность, почки начинают производить аммиак. Если этот процесс длится непродолжительное время, ничего страшного не произойдет. Но долгосрочное нахождение аммиака в почках начинает оказывать токсичное действие. Понятно, что ни к чему хорошему это точно не приведет.

Согласно результатам исследования ученых, повреждающее действие на почки оказывают холестерин, животные белки и животные жиры. Через некоторое время после употребления этих компонентов питания, в почках “включается” режим гиперфильтрации, что в конечном итоге приводит к их перегрузке и нарушению работы.

К наиболее кислотообразующим продуктам, количество которых в рационе рекомендуют ограничивать, относятся рыба, свинина, птица, сыр, яйца и говядина. К “кислым” продуктам также относятся рис, хлеб, сладкие газированные напитки, консервированные фрукты и пр. Снижают же образование кислоты фрукты и овощи, последние, кстати, находятся на вершине списка щелочеобразующих продуктов.