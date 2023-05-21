Почему в жару появляются отеки на ногах

Многие в жаркую погоду сталкиваются с отеками нижних конечностей.

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"Рамблер" решил разобраться, почему такое происходит и какие существуют способы справиться с этим.

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Проблема отеков ног связана с тем, что в жару сосуды расширяются, чтобы максимально эффективно охладить организм. В результате формируются отеки. Помимо этого, чаще всего человек в жару, чтобы восполнить потери жидкости, употребляет большее количество воды, из-за этого также могут возникать отеки. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Некоторые убеждены, что жаркая погода способна спровоцировать развитие варикоза, однако это миф. В жаркую погоду это заболевание может обостряться или проявляться более отчетливо, однако если такое происходит, значит, варикоз уже был у человека вне зависимости от погодных условий.

Как врач уже отметил выше, в жару сосуды расширяются, результатом этого процесса становится повышенная нагрузка на венозные клапаны. В связи с этим клапаны плохо справляются с перекачкой крови от нижних конечностей к сердцу, потому и без того ослабленные сосуды остаются переполненными кровью, что и провоцирует отеки, тяжесть и боль в ногах.

Однако есть способы снизить проявления варикоза летом.