Почему в жару появляются отеки на ногах
Многие в жаркую погоду сталкиваются с отеками нижних конечностей.
"Рамблер" решил разобраться, почему такое происходит и какие существуют способы справиться с этим.
Проблема отеков ног связана с тем, что в жару сосуды расширяются, чтобы максимально эффективно охладить организм. В результате формируются отеки. Помимо этого, чаще всего человек в жару, чтобы восполнить потери жидкости, употребляет большее количество воды, из-за этого также могут возникать отеки.Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Некоторые убеждены, что жаркая погода способна спровоцировать развитие варикоза, однако это миф. В жаркую погоду это заболевание может обостряться или проявляться более отчетливо, однако если такое происходит, значит, варикоз уже был у человека вне зависимости от погодных условий.
Как врач уже отметил выше, в жару сосуды расширяются, результатом этого процесса становится повышенная нагрузка на венозные клапаны. В связи с этим клапаны плохо справляются с перекачкой крови от нижних конечностей к сердцу, потому и без того ослабленные сосуды остаются переполненными кровью, что и провоцирует отеки, тяжесть и боль в ногах.
Однако есть способы снизить проявления варикоза летом.
- Охлаждайте помещение, в котором проводите большое количество времени, охлаждайте кожу. Чаще принимайте прохладный душ.
- Уделяйте достаточное время физическим нагрузкам – это поможет улучшить кровообращение.
- Тщательно подбирайте обувь для лета – лучше, если она будет из натуральных материалов и четко по размеру. Узкая, неудобная обувь, как и туфли на каблуке, ускорят появление отеков.
- Поднимайте ноги выше головы, когда лежите. Это облегчит кровоток от нижних конечностей и разгрузит сосуды.
- Не пренебрегайте использованием солнцезащитного крема – высушенная солнцем кожа влияет на истончение сосудов.
- Откажитесь от алкоголя, жирной и соленой пищи и фастфуда – эти продукты и напитки задерживают жидкость в организме, что и провоцирует отеки.