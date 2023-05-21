Повышенная потливость: причины и методы лечения

Часто подростки сталкиваются с этой проблемой, но бить тревогу не стоит. Это может быть результатом гормональной перестройки и временным реагированием потовых желез на увеличение количества половых гормонов. Люди с такой проблемой могут испытывать социальный дискомфорт, ведь в процесс могут быть вовлечены не только подмышечные зоны, но и стопы, и ладони, а так же лицо и волосистые части, что сопровождается появлением пятен на одежде особенно офисная сфера), а так же сопровождаться резким запахом и эстетической непривлекательностью.



Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог