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Повышенная потливость: причины и методы лечения

Наступило время лёгких нарядов, но, порой, и они не помогают чувствовать себя комфортно в жаркую погоду. Возникает избыточное потоотделение или, говоря медицинским языком, – гипергидроз. Состояние часто провоцируется не только повышением температуры окружающей среды, но и избыточным волнением или тревогой, физической нагрузкой или болью, а так же может является симптомом некоторых эндокринологических заболеваний (ожирение, инсулинорезистентность), либо быть следствием «приливов» в период менопаузы.

Повышенная потливость: причины и методы лечения
© Unsplash

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как бороться с повышенной потливостью и определить причины такого состояния.

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Часто подростки сталкиваются с этой проблемой, но бить тревогу не стоит. Это может быть результатом гормональной перестройки и временным реагированием потовых желез на увеличение количества половых гормонов. Люди с такой проблемой могут испытывать социальный дискомфорт, ведь в процесс могут быть вовлечены не только подмышечные зоны, но и стопы, и ладони, а так же лицо и волосистые части, что сопровождается появлением пятен на одежде особенно офисная сфера), а так же сопровождаться резким запахом и эстетической непривлекательностью.

Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Нутрициолог назвала продукты, которые помогут избежать гормональных сбоев

Зачастую даже чрезмерная увлеченность гигиеническими процедурами не приносит желаемого результата. Фармацевтическая сфера предлагает средства для уменьшения выработки пота – это истинные антиперспиранты, содержащие соль алюминия, сужающие поры желёз, которые вырабатывают жидкость, а так же цинк, триклозан, антисептики и антибактериальные компоненты, экстракты и витамины А и Е. Они могут содержать парфюмированную отдушку, а могут быть и без запаха. Но не все дезодоранты – это антиперсперанты, как утверждает специалист. К таким средствам можно отнести Алгель Мах, например, или лосьон Dry Dry, которые наносятся на сухую чистую кожу вечером и помогают в некоторых случаях, дезодорант-антиперспирант марки Виши или Рексона. Средства смываются водой, эффективность в среднем составляет 24-72 часа.

Так же разработан пластырь, содержащий активные вещества (натрий), способный ненадолго «отключать» потовые железы. Из народных методов использоваться могут отвары с дубильным эффектом, например кора дуба. Но, в силу яркого окрашивания стоп и ладоней, этот метод в настоящее время не используется.

Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Решить проблему, поставив точку в этом вопросе, могут инъекции нейропротеина, проводимые дерматологом в кабинете. Лечебный эффект длится 6-8 месяцев. Эффект обратим и не приводит к нарушению терморегуляции.

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