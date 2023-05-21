Повышенная потливость: причины и методы лечения
Наступило время лёгких нарядов, но, порой, и они не помогают чувствовать себя комфортно в жаркую погоду. Возникает избыточное потоотделение или, говоря медицинским языком, – гипергидроз. Состояние часто провоцируется не только повышением температуры окружающей среды, но и избыточным волнением или тревогой, физической нагрузкой или болью, а так же может является симптомом некоторых эндокринологических заболеваний (ожирение, инсулинорезистентность), либо быть следствием «приливов» в период менопаузы.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как бороться с повышенной потливостью и определить причины такого состояния.
Часто подростки сталкиваются с этой проблемой, но бить тревогу не стоит. Это может быть результатом гормональной перестройки и временным реагированием потовых желез на увеличение количества половых гормонов. Люди с такой проблемой могут испытывать социальный дискомфорт, ведь в процесс могут быть вовлечены не только подмышечные зоны, но и стопы, и ладони, а так же лицо и волосистые части, что сопровождается появлением пятен на одежде особенно офисная сфера), а так же сопровождаться резким запахом и эстетической непривлекательностью.
Зачастую даже чрезмерная увлеченность гигиеническими процедурами не приносит желаемого результата. Фармацевтическая сфера предлагает средства для уменьшения выработки пота – это истинные антиперспиранты, содержащие соль алюминия, сужающие поры желёз, которые вырабатывают жидкость, а так же цинк, триклозан, антисептики и антибактериальные компоненты, экстракты и витамины А и Е. Они могут содержать парфюмированную отдушку, а могут быть и без запаха. Но не все дезодоранты – это антиперсперанты, как утверждает специалист. К таким средствам можно отнести Алгель Мах, например, или лосьон Dry Dry, которые наносятся на сухую чистую кожу вечером и помогают в некоторых случаях, дезодорант-антиперспирант марки Виши или Рексона. Средства смываются водой, эффективность в среднем составляет 24-72 часа.
Так же разработан пластырь, содержащий активные вещества (натрий), способный ненадолго «отключать» потовые железы. Из народных методов использоваться могут отвары с дубильным эффектом, например кора дуба. Но, в силу яркого окрашивания стоп и ладоней, этот метод в настоящее время не используется.
Решить проблему, поставив точку в этом вопросе, могут инъекции нейропротеина, проводимые дерматологом в кабинете. Лечебный эффект длится 6-8 месяцев. Эффект обратим и не приводит к нарушению терморегуляции.